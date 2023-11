Wybuch na Gocławku. "Siła była na tyle duża, że z budynku wyleciały okna"

czytaj dalej

Choć prace wykończeniowe wciąż będą trwać, to południowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli jest już przejezdny. Otwarty został we wtorek o godzinie 22. To trzy pasy ruchu w stronę Pragi-Południe: dwa dla kierowców indywidualnych i buspas.