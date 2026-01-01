Awaria wodociągu, woda zalała ulicę

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z rzecznikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
- W tej chwili na ulicy Abrahama 10-12 jest awaria wodociągowa. Na miejscu pracuje nasze pogotowie wodociągowe. Zakręciliśmy już dopływ wody, opadła ona do studzienek. Awaria jest w trakcie usuwania. W tej chwili nie mam jeszcze informacji, ile budynków jest tam pozostawionych bez wody. Musieliśmy ograniczyć jej dostęp na czas usuwania awarii - poinformowała po 18 Jolanta Maliszewska, zastępczyni rzecznika prasowego MPWiK.
