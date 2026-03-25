Praga Południe

W barażach Polska zagra z Albanią. Jak dojechać na mecz?

Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Polska walczy w barażach o awans do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. W czwartek, 26 marca, na Narodowym rozegra mecz z Albanią. Przed spotkaniem nie będzie można wjechać na Saską Kępę. Na mecz najlepiej dojechać komunikacją miejską.

Spotkanie barażowe rozpocznie się o godzinie 20:45. W drodze na Narodowy najlepiej wybrać Warszawski Transport Publiczny (autobusy, tramwaje, metro, Szybką Kolej Miejską). Kibice na podstawie biletów na mecz, zaproszeń lub akredytacji UEFA mogą bezpłatnie podróżować w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

ZOBACZ: Anglik Anthony Taylor sędzią meczu Polska - Albania w barażach piłkarskich mistrzostw świata 2026.

Zamknięta Saska Kępa

W czwartek, od godziny 18:30, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Do godziny 20:45 będzie organiczny wjazd na obszary wyznaczone ulicami:

  • Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński;
  • Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.
Zmiany w ruchu wokół Narodowego
Zmiany w ruchu wokół Narodowego
Źródło: Infoulice Warszawa

Zmiany dla autobusów przed meczem

Policjanci mogą zdecydować o zamknięciu także innych ulic. Jeśli około godziny 18:30 zostanie zamknięta Sokola, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 – Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli będą zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego objazdami pojadą linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką.

Co jeśli zostanie zamknięty Most Poniatowskiego?

Około godziny 22:30 policjanci mogą zamknąć Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie, od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linie 146 i 147 będą kursowały Aleją Zieleniecką. Mostem Łazienkowskim pojadą również autobusy zastępczej linii Z99, która będzie kursowała z Ronda Wiatraczna do Placu Narutowicza.

Składy linii 7 zostaną skierowane na objazd Trasą W-Z, a trasy tramwajów linii: 9, 22 i 24 zostaną podzielone na dwie części .Po stronie śródmiejskiej składy dojadą do placu Starynkiewicza. Na Pradze tramwaje linii 9 i 24 dojadą do pętli przy Teatrze Powszechnym, a linii 22 będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna.

Powrót do domu komunikacją miejską

Z Ronda Waszyngtona będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Pojadą odpowiednio w kierunku Bokserskiej oraz na Gocław i do Winnicy. Więcej będzie także tramwajów. Składy linii 9 z pętli Gocławek pojadą ulicami: Grochowską, przez Rondo Wiatraczna, Aleją Waszyngtona, Aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo.

Więcej będzie również kursów linii 9 na trasie z P+R Al. Krakowska do Placu Starynkiewicza. Z Alei Zielenieckiej w kierunku Woli (do przystanku Rogalińska) pojadą dodatkowe składy linii 26.

Na większą liczbę pasażerów będzie przygotowane również metro. Pociągli linii M2 będą podjeżdżały na stacje częściej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

