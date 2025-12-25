Awaria na stacji Warszawa Wschodnia. Opóźnione pociągi

Informacja o utrudnieniach pojawiła się w czwartek po godzinie 9 na Facebooku SKM.
"Z powodu awarii rozjazdu, na stacji Warszawa Wschodnia występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S1 i S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Ponadto, wybrane pociągi mogą być kierowane przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion" - przestrzega pasażerów przewoźnik.
Autorka/Autor: katke/ tam
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl