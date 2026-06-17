Praga Południe Autobus w płomieniach i ogromny słup dymu. Nagranie z Warszawy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Pożar autobusu w Warszawie Źródło wideo: Kontakt24 / Małgorzata Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Cały tył autobusu jest spalony. Trasa Łazienkowska w kierunku Gocławia została całkowicie zablokowana - opisywał przed 19 reporter. W Alei Stanów Zjednoczonych utworzył się około czterokilometrowy korek. - Policja kieruje ruchem. Służby wycofały wszystkie samochody osobowe z zamkniętego odcinka - dodał później reporter.

Autobusem linii 411 podróżowało około 20 osób. - Zostali ewakuowani, zanim na miejsce przyjechały służby - poinformował z kolei Michał Gołębiowski, reporter TVN24. - Trasa nadal jest zablokowana na odcinku kilkuset metrów od Mostu Łazienkowskiego – dodał.

Przekazał też informacje o początkach interwencji służb. - Około 18.40 do straży pożarnej dotarło zgłoszenie o pożarze autobusu na skroplony gaz - przekazał Gołębiowski. - Straż pożarna wydzieliła szeroką strefę bezpieczeństwa. Początkowo nie można było przebywać na wiadukcie na ulicy Saskiej - dodał.

Spalił się nie tylko autobus, ale nadpaliły się też niedawno postawione w tym miejscu ekrany akustyczne. Co najmniej cztery panele się spaliły, a dwa kolejne zostały osmolone.

Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Uszkodzone ekrany dźwiękochłonne Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Żaden z pasażerów nie ucierpiał

O szczegóły zapytaliśmy MZA. - Do pożaru doszło w autobusie linii 411. Żaden z pasażerów nie ucierpiał. W wyniku pożaru w dużym stopniu została zniszczona tylna część autobusu, przednia ucierpiała mniej. Autobus został odholowany - poinformował Adam Stawicki, rzecznik prasowy MZA.

Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak mid-26617618 Źródło zdjęcia: PAP

Korek w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Kłęby czarnego dymu widoczne z daleka

Pożar na Saskiej Kępie Źródło: Kontakt24 / Joanna

Pożar autobusu na Saskiej Kępie Pożar autobusu na Saskiej Kępie Źródło: Kontakt24 / Małgorzata Pożar autobusu na Saskiej Kępie Źródło: Kontakt24 / Małgorzata Pożar autobusu na Saskiej Kępie Źródło: Kontakt24 / Małgorzata Pożar autobusu na Saskiej Kępie Źródło: Kontakt24 / Małgorzata