Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Autobus w płomieniach i ogromny słup dymu. Nagranie z Warszawy

|
W Alei Stanów Zjednoczonych w płomieniach stanął autobus miejski
Pożar autobusu w Warszawie
Źródło wideo: Kontakt24 / Małgorzata
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W Alei Stanów Zjednoczonych w płomieniach stanął autobus miejski linii 411. Nad Warszawą unosiły się kłęby czarnego dymu. Nie ma osób poszkodowanych.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Cały tył autobusu jest spalony. Trasa Łazienkowska w kierunku Gocławia została całkowicie zablokowana - opisywał przed 19 reporter. W Alei Stanów Zjednoczonych utworzył się około czterokilometrowy korek. - Policja kieruje ruchem. Służby wycofały wszystkie samochody osobowe z zamkniętego odcinka - dodał później reporter.

Autobusem linii 411 podróżowało około 20 osób. - Zostali ewakuowani, zanim na miejsce przyjechały służby - poinformował z kolei Michał Gołębiowski, reporter TVN24. - Trasa nadal jest zablokowana na odcinku kilkuset metrów od Mostu Łazienkowskiego – dodał.

Przekazał też informacje o początkach interwencji służb. - Około 18.40 do straży pożarnej dotarło zgłoszenie o pożarze autobusu na skroplony gaz - przekazał Gołębiowski. - Straż pożarna wydzieliła szeroką strefę bezpieczeństwa. Początkowo nie można było przebywać na wiadukcie na ulicy Saskiej - dodał.

Spalił się nie tylko autobus, ale nadpaliły się też niedawno postawione w tym miejscu ekrany akustyczne. Co najmniej cztery panele się spaliły, a dwa kolejne zostały osmolone.

Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Uszkodzone ekrany dźwiękochłonne
Uszkodzone ekrany dźwiękochłonne
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Żaden z pasażerów nie ucierpiał

O szczegóły zapytaliśmy MZA. - Do pożaru doszło w autobusie linii 411. Żaden z pasażerów nie ucierpiał. W wyniku pożaru w dużym stopniu została zniszczona tylna część autobusu, przednia ucierpiała mniej. Autobus został odholowany - poinformował Adam Stawicki, rzecznik prasowy MZA.  

Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Spalony autobus miejski w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
mid-26617618
mid-26617618
Źródło zdjęcia: PAP
Klatka kluczowa-501742
Korek w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Klatka kluczowa-501809
Kłęby czarnego dymu widoczne z daleka
Pożar na Saskiej Kępie
Pożar na Saskiej Kępie
Źródło: Kontakt24 / Joanna

Pożar autobusu na Saskiej Kępie

Pożar autobusu na Saskiej Kępie
Pożar autobusu na Saskiej Kępie
Źródło: Kontakt24 / Małgorzata
Pożar autobusu na Saskiej Kępie
Pożar autobusu na Saskiej Kępie
Źródło: Kontakt24 / Małgorzata
Pożar autobusu na Saskiej Kępie
Pożar autobusu na Saskiej Kępie
Źródło: Kontakt24 / Małgorzata
Pożar autobusu na Saskiej Kępie
Pożar autobusu na Saskiej Kępie
Źródło: Kontakt24 / Małgorzata
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
TVN24
52 min
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt o roli Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik
shutterstock_2467182263
"W imię miłości" do ortopedy. Te operacje są coraz bardziej popularne
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Była świadkiem "narodzin nowoczesnej, wielkomiejskiej Warszawy"
Śródmieście
Wypadek nastolatków koło Legionowa (zdjęcie ilustracyjne)
Hulajnogą na jednym kole. Kłopoty 15-latka
Okolice
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Biegacze przejmą ulice w trzech dzielnicach
Ursynów
Samoloty
F-35 nad Warszawą
Śródmieście
Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem
Kierowca w szpitalu, łoś nie przeżył zderzenia z autem
Okolice
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca z pięcioma zakazami
Okolice
Szpital w Kozienicach zbadał sprawę śmierci 19-letniej Oliwii (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć 19-letniej Oliwii. Są wyniki wewnętrznego postępowania w szpitalu
KOZIENICE
Warszawski Szpital Południowy
Szpital złoży zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa, jest ruch prokuratury
Ursynów
Odeszła niedźwiedzica Sabina
"Kończy się pewna era". Odeszła ostatnia niedźwiedzica
Praga Północ
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Jest umowa na projekt brakującej nitki Alej Jerozolimskich
Klaudia Kamieniarz
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. Śledztwo prokuratury
Wola
Dawid Kacprzyk
"Umowy wypowiedziane". Kacprzyk stracił pracę
Ursynów
Ojciec i syn zginęli w Bardzie na Dolnym Śląsku
Zmarł kierowca, który śmiertelnie potrącił ojca i syna w Bardzie
TVN24
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Działacz sportowy oskarżony o przestępstwa seksualne
Okolice
Dworzec Centralny od strony Alej Jerozolimskich
Premier o "patrolach" na dworcach: to ekscesy, chuliganeria polityczna
Śródmieście
Remont torowiska (zdjęcie ilustracyjne)
Wakacyjne remonty torowisk i dróg. Harmonogram prac
Komunikacja
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Rosjanin zastrzelony w Polsce. Nowe informacje i apel
TVN24
Donald Tusk
Tusk o "saloniku VIP": jeśli to prawda, muszą polecieć głowy
TVN24
Warszawski Szpital Południowy
Przyjęcia poza kolejnością, do dyspozycji salonik VIP. Preferencje dla polityków w publicznym szpitalu
Ursynów
Nie działa fotoradar na Grochowskiej
Fotoradar stanął tu po śmierci sześciolatka. Już nie działa
Katarzyna Kędra, Artur Węgrzynowicz
Most Świętokrzyski
Marszałek Sejmu spotka się z brutalnie pobitym nastolatkiem z Ukrainy
Śródmieście
Policja zatrzymała pijanego kierowcę BMW
Auto na środku jezdni, kierowca spał. "Nie wiedział, jak się tam znalazł"
Okolice
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Podwarszawski pałac doczeka się dużego remontu
Okolice
Wydział Psychologii UW
"Aż chciałoby się tam studiować". Oto najlepszy budynek 2025 roku
Piotr Kozanecki
Ludzie przebrani za służby zaczepiają osoby o ciemnej karnacji
"W sercu stolicy pojawiają się bojówki, które próbują nękać i zastraszać"
TVN24
Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej
Jest nowy asfalt, ale brakuje oznaczeń
Targówek
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. "Ktoś chciał, aby przestała istnieć"
Wola
Potrącenie na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
15-latka zginęła na przejściu. Kierująca oskarżona, badają też drugi wątek
Okolice
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła nastolatka. Badają zachowanie ratowników
Okolice
Pożar domu jednorodzinnego w Radomiu
Ogień na poddaszu domu. Dym widać z daleka
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki