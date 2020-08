Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na ulicy Jagiellońskiej. "Właśnie zostaliśmy zaatakowani - bo trzymaliśmy się za ręce, 5 metrów od domu. Mam złamany ząb i podbite oko, Rafał tylko siniaki. Sprawcy zbiegli" - napisał tuż po zdarzeniu Linus Lewandowski, aktywista LGBT+. Wrzucił też zdjęcie zranionej twarzy.

"Patrzę a obok leży mój chłopak, bity"

- W sobotę wieczorem wracaliśmy do mieszkania, trzymając się za rękę. Trzy metry przed klatką słyszę z tyłu "hej ty" - mówił Linus Lewanowski. Aktywista odwrócił się i usłyszał: "jeb** peda**". Chwilę później został uderzony w twarz pięścią. - Próbowałem ogarnąć sytuację, on mnie nadal atakował, próbowałem go złapać, ale szedł z drugim, drugi mu pomagał. Patrzę, a obok leży mój chłopak, bity. Chciałem mu pomóc, podbiegłem, tamci mnie przewracają, uderzają - relacjonował.