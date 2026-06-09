Praga Północ Złamał zakaz przebywania w rejonie Brzeskiej, miał cztery kilogramy narkotyków Oprac. Dariusz Gałązka |

Kolejne substancje przechwycone w warszawskim "zagłębiu narkotykowym" Źródło wideo: KRP VI Źródło zdj. gł.: KRP VI

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"To była błyskawicznie przeprowadzona akcja policjantów z północnopraskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego" - podkreśla nadkomisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Miał zakaz przebywania w rejonie ulicy Brzeskiej

Policjanci obserwowali 32-latka, którego "aktywność była zauważalna szczególnie w rejonie ulicy Brzeskiej na Pradze Północ".

Mężczyzna w połowie kwietnia usłyszał już zarzuty za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, również pod adresem Brzeska 11. W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo.

"32-latek był objęty dozorem policji i miał zakaz przebywania w rejonie ulicy Brzeskiej" - wyjaśnia Onyszko.

Policjanci przeszukali mieszkanie

Zakazem się jednak nie przejmował. Policjanci wkroczyli do akcji, gdy zauważyli w rękach 32-latka plastikowy pojemnik z podziałką, w którym były srebrne zawiniątka.

"Próbował uciekać, a potem stosował czynny i bierny opór. Operacyjni szybko go obezwładnili i sprawdzili zawartość pojemnika. Wewnątrz znajdowało się prawie 300 zawiniątek z folii aluminiowej, z suszem roślinnym, białym i beżowym proszkiem" - wylicza przedstawicielka policji.

Policjanci zatrzymali 32-latka Źródło zdjęcia: KRP VI

Po wstępnym przeszukaniu mężczyzny funkcjonariusze pojechali z nim do mieszkania przy Brzeskiej 7, w którym miał przechowywać narkotyki przeznaczone do sprzedaży. Do środka weszli przy wsparciu strażaków. W przeszukaniu uczestniczył policyjny przewodnik z psem wyspecjalizowanym w wykrywaniu narkotyków.

"W kuchni policjanci znaleźli woreczki, reklamówki oraz inne opakowania, w których znajdowały się różne substancje - susz roślinny, biały i beżowy proszek. Dodatkowo operacyjni zabezpieczyli dziewięć wag elektronicznych, rolki folii aluminiowej oraz młynek. Wszystkie te przedmioty mogły być wykorzystywane do przygotowania porcji handlowych narkotyków" - opisuje nadkomisarz Onyszko.

Narkotyki przechwycone w mieszkaniu przy ulicy Brzeskiej Narkotyki przechwycone w mieszkaniu przy ulicy Brzeskiej Źródło zdjęcia: KRP VI Narkotyki przechwycone w mieszkaniu przy ulicy Brzeskiej Źródło zdjęcia: KRP VI Narkotyki przechwycone w mieszkaniu przy ulicy Brzeskiej Źródło zdjęcia: KRP VI Narkotyki przechwycone w mieszkaniu przy ulicy Brzeskiej Źródło zdjęcia: KRP VI

Trzymiesięczny areszt

Wśród przechwyconych narkotyków były: marihuana, amfetamina, mefedron, kokaina i heroina. Ich łączna waga wyniosła cztery kilogramy.

Wszystkie substancje zostały przekazane do stołecznego laboratorium, gdzie dokonano szczegółowej analizy ich składu.

"Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych i zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sąd ten wniosek uwzględnił. 32-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności" - podsumowuje rzeczniczka północnopraskich policjantów.

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