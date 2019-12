Pawiany nie wytrzymały do świąt. Prezenty rozpakowane

Piranie z warszawskiego zoo na co dzień zadowalają się owocami morza, ale w święta stawiają na tradycje. Jedzą karpia. Karaczany, z Mietkiem na czele, dostają wielki tort z ich przysmaków, do tego tace pełne chrupek i innych pyszności - tak żeby łącznie, jak to na Wigilię, było 12 potraw. A pawiany… pawiany swoje prezenty już rozpakowały.