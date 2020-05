Nie trzeba już podglądać zwierząt online. Otwiera się zoo

Zaznacza jednak, że to dopiero początek - zwiedzać będzie można część parkową i wybiegi zewnętrzne.

Zasady zwiedzania

W dni robocze zoo będzie czynne od 9 do 18, a w weekendy i święta do godziny 19. Kasy są zamykane godzinę wcześniej. Zoo przypomina też, że za bilet najlepiej zapłacić kartą. Można też go kupić przez aplikację mPay.