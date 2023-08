Mają jednego ojca i pięć matek, są kuzynami słoni. Małe góralki z warszawskiego zoo

Pokrewieństwo ze słoniami

Góralki mają gęste futro z bardzo krótkim niewielkim ogonem. Większość z nich jest wielkości kota domowego. Ważą od dwóch do pięciu kilogramów. Widziane z większej odległości mogą być łatwo mylone z dobrze odżywionymi królikami, bądź świnkami morskimi. Zamieszkują Afrykę i zachodnią część Azji. Góralki w niewoli dożywają siedmiu lat. Naukowcy widzą pokrewieństwo góralków ze słoniowatymi i brzegowcami. Zwierzęta te, podobnie jak słonie, mają szczątkowe kopytka, elastyczne poduszeczki pod stopami, doskonały słuch, dobrą pamięć, rozwinięte funkcje mózgowia w porównaniu do innych, blisko spokrewnionych ssaków. Ich jądra nie zstępują do worka mosznowego. Niektóre kości góralków i słoni mają podobny kształt. Chociaż zarówno góralki jak i słonie zaliczane są do tego samego kladu (grupa organizmów mających wspólnego przodka - PAP) zwanego afroterami, wcale nie są najbliższymi sobie w sensie ewolucyjnym łożyskowcami. Góralki i słonie są bardziej bliskie syrenom niż sobie nawzajem.