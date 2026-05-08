Praga Północ

"Naturalny etap w życiu młodej żyrafy". Pietruszka opuści Warszawę

Żyrafa Pietruszka świętuje swoje pierwsze urodziny
Żyrafa Pietruszka świętuje swoje pierwsze urodziny
Źródło: Sebastian Guzowski
Jedna z ulubienic odwiedzających warszawskie zoo opuści stolicę. Żyrafa Pietruszka wyruszy niebawem w podróż do nowego ogrodu zoologicznego. Do jakiego, to na razie tajemnica.

Stołeczny ogród zoologiczny wyjaśnił, że wyjazd Pietruszki jest decyzją koordynatora gatunku, w ramach zarządzania populacją żyraf w ogrodach zoologicznych.

"Wyjazd Pietruszki to naturalny etap w życiu młodej żyrafy i ważny element współpracy ogrodów zoologicznych. W nowym domu Pietruszka dołączy do samca i rozpocznie kolejny rozdział swojej historii" - dodał.

Można ją pożegnać

Pożegnanie Pietruszki odbędzie się w środę 13 maja przed wybiegiem żyraf (w razie deszczu spotkanie odbędzie się w pawilonie Żyrafiarni) w godzinach 12-13. Na nim opiekunowie zdradzą dokąd pojedzie żyrafa.

Matka nie chciała się nią zajmować

Pietruszka urodziła się 9 lipca 2024 roku. Jest córką Justyny i Karima. Niestety jej mama nie chciała się nią zajmować, więc opiekę nad młodą żyrafą wzięli na swoje barki opiekunowie. Spędzali z nią 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Udało się i żyrafa została przyjęta do stada.

"Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek ogrodu i zdobyła sympatię tysięcy Warszawiaków oraz gości odwiedzających stołeczne zoo" - podkreśliło w komunikacie warszawskie zoo.

Pietruszka jest ambasadorką swojego gatunku, czyli żyrafy Rothschilda. Jej imię wybrano nieprzypadkowo – rogi żyrafy (tzw. ossikony) przypominały opiekunom natkę pietruszki.

Każda ma unikalny wzór plamek

Żyrafa Rothschilda ma taką samą liczbę kręgów szyjnych jak większość ssaków (siedem), są one jednak o wiele dłuższe (około 30 centymetrów). Język żyrafy jest długi (45-50 centymetrów), niebiesko-fioletowy i pokryty brodawkami, aby mogła zjadać liście nawet z ciernistych gałęzi drzew. Samce żyrafy Rothschilda osiągają najwyższy wzrost spośród wszystkich podgatunków żyraf.

Każda żyrafa ma unikalny wzór plamek na ciele. Posiada pięć ossikonów: dwa duże na czubku głowy, dwa mniejsze za uszami i jeden na czole. Charakterystyczny jest także brak plam na białej sierści nóg, od kolan w dół.

W ciągu ostatniej dekady populacja żyraf spadła o 40 procent. Szacuje się, że w Afryce występuje około 68,3 tysiąca dorosłych osobników gatunku żyrafy sawannowej.

Podgatunek żyrafy Rothschilda mieszkający w warszawskim ZOO należy do jednego z najbardziej zagrożonych - w naturze zostało niecałe dwa tysiące osobników.

