Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Pies w zamkniętym aucie na mrozie. "Był apatyczny, jego ciałem wstrząsały dreszcze"

Wybili szybę, wyciągnęli psa
Schronisko szuka domów tymczasowych dla psów
Źródło: TVN24
Tego dnia był silny mróz, a mimo to ktoś zostawił psa w zamkniętym samochodzie. Zwierzęciem zajęli się strażnicy miejscy i policjanci.

Do tej sytuacji doszło w czwartek 8 stycznia. Strażnicy miejscy przed południem otrzymali prośbę o interwencję. Zgłaszający alarmował, że w zaparkowanym przy ulicy Bartniczej samochodzie głośno ujada pies.

Po 15 minutach na miejsce dotarli funkcjonariusze, którzy zastali psa zamkniętego w samochodzie.

"Nie reagował na pukanie w szybę, ani na świecenie latarką"

"Zwierzę jednak nie ujadało, wręcz przeciwnie – zachowywało się apatycznie. Pies nie reagował ani na pukanie w szybę, ani na świecenie latarką. Ciałem zwierzęcia wstrząsały dreszcze, a szyby auta od wewnątrz pokryte były parą i zachodziły szronem" - wskazała straż miejska.

Na miejsce przyjechali także policjanci. Z uwagi na niską temperaturę powietrza funkcjonariusze podjęli decyzję o wybiciu jednej z szyb i wydobyciu zwierzęcia. Pies został przeniesiony w celu ogrzania do radiowozu straży miejskiej.

"Po niedługim czasie, funkcjonariusze Ekopatrolu przejęli coraz żwawiej poruszającego się, rudego kundelka, który trafił do miejskiego Schroniska na Paluchu" - dodali strażnicy.

Ekopatrol straży miejskiej przypomina, by przy mrozie nie narażać zwierząt na długotrwałe przebywanie w zimnym samochodzie, im także grozi śmiertelne wychłodzenie.

Sprawą tego, kto zostawił psa w zamkniętym aucie na mrozie zajmuje się policja.

Wybili szybę, wyciągnęli psa
Wybili szybę, wyciągnęli psa
Źródło: Straż miejska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa

Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa

TVN24
Mróz groźny też dla zwierząt. "Skala zgłoszeń jest porażająca"

Mróz groźny też dla zwierząt. "Skala zgłoszeń jest porażająca"

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Udostępnij:
TAGI:
Straż miejskazwierzętazwierzęta w mieście
Czytaj także:
Willa Gawrońskich została zabytkiem
Była siedzibą ambasad i "świadkiem" ważnych wydarzeń
Śródmieście
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Leżała na polu, była nieprzytomna, nie dawała oznak życia
Okolice
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
"Nie chcemy żyć na tykającej bombie"
Okolice
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Miała lecieć do Szwajcarii. Pogrążył ją napis na czole
Włochy
Przedszkole (zdj. ilustracyjne)
"Sfałszowana opinia sanepidu" i dwa miliony miejskiej dotacji
Klaudia Kamieniarz
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją funkcjonariusz. Policja wyjaśnia sprawę
Mokotów
Awaria pociągu na linii kolejowej (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Zepsuł się pociąg, a potem kolejny
Włochy
Pożar na targowisku Bakalarska
Ogień strawił pawilon z kwiatami
Włochy
Wjechał na taflę lodu i utknął w bagnie
Jeździł po tafli zbiornika. Lód się załamał. Auto utknęło w Bagnie
Okolice
Tir przebił bariery na trasie S8
Tir przebił bariery, zjechał do rowu i utknął
Okolice
Policja zatrzymała 28-latka
Nastolatka nie wróciła z sylwestra. 28-latek usłyszał zarzut zabójstwa
Bielany
Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie auta z miejskim autobusem na skrzyżowaniu
Wilanów
Problemy na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
"Lądowanie samolotów na jednym z dwóch pasów było wstrzymane"
Włochy
Willa Żabińskich zostanie poddana termomodernizacji
Była schronieniem dla uciekinierów z getta. Budynek czekają zmiany
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Siekluki
Zabili na drodze, nie czują się winni. "Mieli poczucie, że to oni zostali skrzywdzeni"
Alicja Glinianowicz
Zderzenie auta z wozem strażackim na Bielanach
Strażacy zderzyli się z autem osobowym
Bielany
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Pożar w ośrodku terapeutycznym. Ewakuacja podopiecznych
Okolice
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Kulig zakończył się tragedią. 25-latek uderzył w drzewo, zginął
Okolice
Wypadek na torach
Wjechała pod rozpędzony pociąg. Nie żyje
Okolice
Wypadek w miejscowości Zagościniec
Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych
Okolice
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu. Wybrali projektanta
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta
Śródmieście
W czasie mrozów w Warszawie specjalne autobusy i namioty
Na ulice wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze
Śródmieście
Tak wygląda teren Warszawianki
Walka zarządów zamiast nowoczesnego kompleksu sportowego. Niekończąca się batalia
Alicja Glinianowicz
Policjant uratował mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zasłabł w samochodzie. Życie uratował mu policjant
Okolice
Wynajął dom, w którym uruchomił linię do produkcji narkotyków
Wynajął dom i uruchomił w nim linię do produkcji narkotyków
Okolice
Ulica Grzybowska czeka na przebudowę
Władze dzielnicy sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych. Ale budowa już trwa
Klaudia Kamieniarz
Pożar domku na drzewie w Starej Miłośnie
Spłonął dom na drzewie
Okolice
Stacja WKD Raków przed zmianami
Wybudują nowe perony i przejście naziemne na stacji WKD
Włochy
Awaria wodociągowa na Pradze Południe
Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko
Praga Południe

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki