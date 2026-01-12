Pies w zamkniętym aucie na mrozie. "Był apatyczny, jego ciałem wstrząsały dreszcze"

Schronisko szuka domów tymczasowych dla psów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tej sytuacji doszło w czwartek 8 stycznia. Strażnicy miejscy przed południem otrzymali prośbę o interwencję. Zgłaszający alarmował, że w zaparkowanym przy ulicy Bartniczej samochodzie głośno ujada pies.

Po 15 minutach na miejsce dotarli funkcjonariusze, którzy zastali psa zamkniętego w samochodzie.

"Nie reagował na pukanie w szybę, ani na świecenie latarką"

"Zwierzę jednak nie ujadało, wręcz przeciwnie – zachowywało się apatycznie. Pies nie reagował ani na pukanie w szybę, ani na świecenie latarką. Ciałem zwierzęcia wstrząsały dreszcze, a szyby auta od wewnątrz pokryte były parą i zachodziły szronem" - wskazała straż miejska.

Na miejsce przyjechali także policjanci. Z uwagi na niską temperaturę powietrza funkcjonariusze podjęli decyzję o wybiciu jednej z szyb i wydobyciu zwierzęcia. Pies został przeniesiony w celu ogrzania do radiowozu straży miejskiej.

"Po niedługim czasie, funkcjonariusze Ekopatrolu przejęli coraz żwawiej poruszającego się, rudego kundelka, który trafił do miejskiego Schroniska na Paluchu" - dodali strażnicy.

Ekopatrol straży miejskiej przypomina, by przy mrozie nie narażać zwierząt na długotrwałe przebywanie w zimnym samochodzie, im także grozi śmiertelne wychłodzenie.

Sprawą tego, kto zostawił psa w zamkniętym aucie na mrozie zajmuje się policja.

Wybili szybę, wyciągnęli psa Źródło: Straż miejska

OGLĄDAJ: TVN24 HD