Ma zaledwie 10 centymetrów, ale jest "dość samodzielny"

Najmniejszy ssak kopytny

Nazwa myszojeleń pochodzi z języka angielskiego. Mouse deer w bezpośrednim tłumaczeniu to właśnie myszojeleń. Kanczyl mniejszy zwany również jawajskim to jeden z najmniejszych ssaków kopytnych. Dorosły mierzy około pół metra i waży do dwóch kilogramów, a jego kończyny mają średnicę porównywalną z ołówkiem. Prowadzi dość skryty, zazwyczaj nocny tryb życia. W skład diety myszojeleni wchodzą głównie rośliny. Z uwagi na dość małe rozmiary zjadają one głównie to, co spadło na ziemię lub to co dopiero z niej wyrasta. Czasami zdarza im się też uzupełnić dietę o drobne bezkręgowce.