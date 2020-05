Pijany mężczyzna wskoczył do wybiegu dla niedźwiedzi

Jak przekazał przed południem reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, mężczyzna dostał się na wybieg dla niedźwiedzi od strony alei "Solidarności". Wybieg należy do stołecznego zoo, ale od głównej części ogrodu odgradza go Park Praski. - Najpierw wskoczył do wody, ale wystraszył się i wspiął się na skały. Strażacy ewakuowali go za pomocą dźwigu. Teraz mężczyzna jest pod opieką pogotowia - mówił Zieliński.