Przyjechali do mężczyzny z maczetą. Zmarł postrzelony policjant

Na miejscu pracowały trzy zespoły ratownictwa medycznego. Policjanta przewieziono do szpitala przy ulicy Szaserów. - Funkcjonariusz trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego. Jego stan jest ciężki - dowiedział się po południu reporter tvnwarszawa.pl. Artur Węgrzynowicz. - Ranny to policjant wydziału kryminalnego. Został postrzelony przez młodego funkcjonariusza, stażystę z oddziału prewencji. Kula przeszła na wylot ciała na wysokości obojczyka - opisywał Węgrzynowicz.