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Praga Północ

Pojawił się w miejscu, w którym nie powinno go być. Diler zatrzymany

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Diler z Brzeskiej zatrzymany
Akcja policji w "zagłębiu narkotykowym"
Źródło wideo: KRP VI
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI
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Mężczyzna miał prokuratorski zakaz przebywania w rejonie ulicy Brzeskiej na warszawskiej Pradze. Ale zignorował go. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 19-letniego dilera. Za handel narkotykami grozi mu do 10 lat więzienia.

Aktywność 19-latka w podwórzu przy Brzeskiej 17A była już "pod lupą" policjantów. Mężczyzna miał prokuratorski zakaz przebywania pod tym adresem, wydany w ramach wcześniejszych postępowań. Funkcjonariusze zatrzymywali go w czerwcu i lipcu. Zarzuty dotyczyły posiadania narkotyków i handlu nimi.

"Operacyjni, nie mając wątpliwości, że 19-latek ponownie złamał prawo, zatrzymali go. Zabezpieczyli jego telefon komórkowy i ponad trzy tysiące złotych. Następnie bardzo szczegółowo przeszukali wytypowane miejsca, w których miały być przechowywane narkotyki" - wyjaśniła w komunikacie oficer prasowa północnopraskiej policji nadkomisarz Paulina Onyszko.

Narkotyki na futrynie i w bramie

Policjanci znaleźli na futrynie drzwi kilkanaście działek podejrzanej substancji, a w bramie woreczki z białym i beżowym proszkiem oraz suszem roślinnym.

"Operacyjni przewieźli zatrzymanego 19-latka do północnopraskiej komendy. Wstępna analiza składu zabezpieczonych przez nich substancji, wykonana przez policyjnego technika wykazała, że były to mefedron, marihuana, heroina i amfetamina. Narkotyki trafiły następnie do biegłego" - opisała nadkomisarz Onyszko.

Diler z Brzeskiej zatrzymany
Diler z Brzeskiej zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Przesłuchanie, zarzuty, areszt

Materiał trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam też 19-latek został przesłuchany.

"Prokurator przedstawił mu zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz handlu nimi. Biorąc pod uwagę inne prowadzone wobec młodego mężczyzny postępowania o takim samym charakterze, prokurator wszczął śledztwo i zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie 19-latka na trzy miesiące. Sąd ten wniosek uwzględnił" - podsumowała policjantka.

Diler z Brzeskiej zatrzymany
Diler z Brzeskiej zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaNarkotykiPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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