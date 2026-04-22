Praga Północ "Samochód zakleszczył się miedzy dwoma tramwajami" Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na ulicy 11 listopada Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Jak przekazał, na ulicy 11 listopada, przed skrzyżowaniem z ulicą Szwedzką, pod wiaduktem kolejowym, zderzyły się samochód osobowy i dwa tramwaje.

- Samochód osobowy uszkodzony jest z przodu i z tyłu. Wygląda na to, że zderzył się z tyłem jednego i przodem drugiego tramwaju - relacjonował.

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej i policja. Na czas działań służb ulica 11 listopada w kierunku centrum była zamknięta. Przejazd nią jest już możliwy.

Jedna osoba poszkodowana

O szczegóły zapytaliśmy w Tramwajach Warszawskich. - Samochód zakleszczył się miedzy dwoma tramwajami na przejeździe przy Rondzie Żaba. W zdarzeniu jedna osoba z samochodu osobowego została poszkodowana - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Były utrudnienia w kursowaniu tramwajów. O godzinie 15 ruch został wznowiony.