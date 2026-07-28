Zawiniątka z narkotykami ukryte w skrzydle drzwi i elewacji
Policjanci szczególną uwagą objęli podwórze zlokalizowane pod adresem Wileńska 7. Przeszukali to miejsce.
"W skrzydle drzwi do klatki schodowej i w otworze w elewacji budynku, operacyjni znaleźli 34 zawiniątka z różnymi substancjami. Nie mając wątpliwości, że 32-latek uczestniczy w nielegalnej działalności, zatrzymali go. Zabezpieczyli też jego telefon komórkowy i znalezione przy nim pieniądze. Następnie policjanci przeszukali pomieszczenia znajdujące się w piwnicy, gdzie znaleźli woreczek foliowy, w którym było 35 zawiniątek z beżowym proszkiem" - wymieniła rzeczniczka północnopraskiej policji nadkomisarz Paulina Onyszko.
W czynnościach brał udział również policyjny przewodnik z psem wyspecjalizowanym w poszukiwaniu narkotyków.
Zarzut dla 32-latka
Policjanci przewieźli zatrzymanego 32-latka do komendy. Tam też technik wykonał oględziny zabezpieczonych w ramach tych działań substancji. Badanie ich składu chemicznego wykazało, że były to heroina i mefedron.
"Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego na podstawie zebranych w sprawie materiałów przedstawili 32-latkowi zarzut posiadania narkotyków. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła policjantka.
Nadzór nad czynnościami wykonywanymi w tym postępowaniu prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.