Praga Północ Zawiniątka z narkotykami ukryte w skrzydle drzwi i elewacji Oprac. Katarzyna Kędra |

Kolejne substancje przechwycone w warszawskim "zagłębiu narkotykowym" Źródło wideo: KRP VI Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI

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Policjanci szczególną uwagą objęli podwórze zlokalizowane pod adresem Wileńska 7. Przeszukali to miejsce.

"W skrzydle drzwi do klatki schodowej i w otworze w elewacji budynku, operacyjni znaleźli 34 zawiniątka z różnymi substancjami. Nie mając wątpliwości, że 32-latek uczestniczy w nielegalnej działalności, zatrzymali go. Zabezpieczyli też jego telefon komórkowy i znalezione przy nim pieniądze. Następnie policjanci przeszukali pomieszczenia znajdujące się w piwnicy, gdzie znaleźli woreczek foliowy, w którym było 35 zawiniątek z beżowym proszkiem" - wymieniła rzeczniczka północnopraskiej policji nadkomisarz Paulina Onyszko.

W czynnościach brał udział również policyjny przewodnik z psem wyspecjalizowanym w poszukiwaniu narkotyków.

Policjanci znaleźli narkotyki i zatrzymali 32-latka Policjanci znaleźli narkotyki i zatrzymali 32-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Policjanci znaleźli narkotyki i zatrzymali 32-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Policjanci znaleźli narkotyki i zatrzymali 32-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Policjanci znaleźli narkotyki i zatrzymali 32-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Policjanci znaleźli narkotyki i zatrzymali 32-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Zarzut dla 32-latka

Policjanci przewieźli zatrzymanego 32-latka do komendy. Tam też technik wykonał oględziny zabezpieczonych w ramach tych działań substancji. Badanie ich składu chemicznego wykazało, że były to heroina i mefedron.

"Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego na podstawie zebranych w sprawie materiałów przedstawili 32-latkowi zarzut posiadania narkotyków. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła policjantka.

Nadzór nad czynnościami wykonywanymi w tym postępowaniu prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.