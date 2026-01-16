Zagubiony senior spacerował w samej koszuli w mroźny dzień

Silne mrozy w Polsce. Służby apelują: jeden telefon może uratować komuś życie Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło w środę po godzinie 14. Dotyczyło "starszego, zagubionego mężczyzny ubranego wyłącznie w koszulę flanelową". Na widok seniora bez kurtki zareagował przechodzień.

- Policjanci umieścili starszego mężczyznę w samochodzie służbowym. Senior był zagubiony, a kontakt z nim utrudniony. Nie wiedział, gdzie się znajduje i nie potrafił podać swoich danych. Dwukrotnie zmieniał swoje imię. Ponieważ nie wiadomo było, jak długo starszy mężczyzna przebywa na dworze i zachodziło ryzyko, że jest mocno wyziębiony, policjanci wezwali na miejsce ratowników medycznych. Ci zdecydowali o przewiezieniu seniora do miejscowego szpitala - wskazała rzeczniczka policji na Pradze Północ nadkomisarz Paulina Onyszko.

Z Bielan na Pragę

Po wielu godzinach weryfikacji danych seniora, policjanci ustalili jego tożsamość oraz nawiązali kontakt z jego rodziną. Okazało się, że 89-latek jest mieszkańcem Bielan. Policjanci przekazali go pod opiekę syna.

Policja apeluje o wzmożoną czujność i podkreśla: niskie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób starszych, zagubionych czy nieporadnych.

