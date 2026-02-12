Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Policja szuka zaginionego Aleksandra. Nastolatek przed tygodniem wyszedł z domu

Zaginiony Aleksander Łajkowski
Policja szuka zaginionego nastolatka z Pragi Północ
Źródło: Google Earth
Zaginął Aleksander Łajkowski. 17-latek wyszedł z domu w ubiegłym tygodniu i od tamtego czasu nie ma z nim kontaktu. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.

Sprawą zaginięcia nastolatka zajmują się funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Jak poinformowała jej rzeczniczka nadkomisarz Paulina Onyszko, chłopak wyszedł 4 lutego z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił.

W dniu zaginięcia nastolatek był ubrany w czarną kurtkę z kapturem, ciemne spodnie i buty sportowe. Ma około 185 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy w kolorze jasny blond.

Policja szuka zaginionego nastolatka
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

Policja szuka informacji o zaginionym

"Wszyscy, którzy mają informację o jego miejscu pobytu, proszeni są o kontakt z policjantami prowadzącymi poszukiwania" - apeluje nadkom. Onyszko.

Wyjaśnia, że dzwonić pod numery telefonu 47 72 381 53, 47 723 84 10, 47 72 375 56 lub przesyłać informacje mailowo na adres: krp6.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl. Można także skontaktować się z funkcjonariuszami bezpośrednio w komendzie. Sprawa prowadzona jest pod numerem WOR-I-381/26.  

