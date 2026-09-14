Praga Północ Zaginęła emerytowana lekarka. Policja apeluje o pomoc Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Zaginiona Honorata Ostrowska-Lesiak Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

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Informację o poszukiwaniach zaginionej opublikowała w poniedziałek Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI. Apele o pomoc w odnalezieniu 85-latki zamieszczają także w mediach społecznościowych jej bliscy.

"Zaginiona w czwartek około godziny 8, wyszła z miejsca zamieszkania, przy ulicy Jagiellońskiej na Pradze Północ w celu udania się do placówki zdrowia, zlokalizowanej na terenie warszawskiego Ursynowa. Z niewyjaśnionych przyczyn kobieta nie dotarła na miejsce i nie wróciła do domu. Do chwili obecnej nie nawiązała też kontaktu z bliskimi" - relacjonuje nadkomisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka północnopraskiej policji.

Mogła podróżować komunikacją miejską

Kobieta ma około 165 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i lekko się garbi. Ma niebieskie oczy i brązowe włosy. W dniu zaginięcia miała na sobie prawdopodobnie różową puchową kurtkę i jasnoróżowy beret z kwiatkiem po lewej stronie, posiadała też beżową torebkę.

Według rodziny, 85-latka mogła poruszać się w czwartek komunikacją miejską i znajdować się w rejonie stacji metra Stadion Narodowy. "Znała drogę i była już wcześniej w przychodni na Roentgena" - przekazał wnuczek zaginionej.

Zaginiona jest emerytowaną lekarką. Bliscy kobiety podkreślają, że kobieta posługuje się na co dzień imieniem Alicja i tylko na nie może zareagować. W chwili wyjścia z domu nie miała przy sobie telefonu komórkowego. "Babcia ma 85 lat i jest po kilku udarach, jednak ostatnio była w bardzo dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Normalnie poruszała się po mieście" - podkreślił wnuczek 85-latki.

Apel policji

Policja apeluje, aby osoby posiadające informacje o zaginionej kontaktowały się z Wydziałem Operacyjno-Rozpoznawczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie na numery: 47 72 381 53, 47 723 84 10 lub dyżurnemu jednostki na numer: 47 723-75-56. Informacje można przesłać także mailowo na adres: krp6.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl.

"Każda informacja dotycząca możliwego miejsca pobytu zaginionej będzie szczegółowo zweryfikowana" - zapewnia nadkom. Onyszko.