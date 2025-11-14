Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Odpowiedzą za atak na obywateli Ukrainy i rozbój w sklepie

Zaatakowali obywateli Ukrainy
Zaatakowali obywateli Ukrainy
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
Dwaj mężczyźni z przedmiotem przypominającym broń i kastetem zaatakowało pracowników i jednego z klientów sklepu. Jak informuje policja, napastnicy grozili obywatelom Ukrainy, znieważyli ich ze względu na narodowość i nawoływali do nienawiści.

Do zdarzenia doszło w sobotę 25 października w sklepie przy ul. Wyszogrodzkiej na Targówku. Policjanci zgłoszenie o ataku na pracowników i klienta sklepu otrzymali o 19.30.

Na miejscu czekało trzech obcokrajowców - dwóch pracowników i ich znajomy klient.

"Z ich oświadczeń wynikało, że dwaj mężczyźni, po zakupie alkoholu, zaczęli wyzywać ich, ze względu na narodowość. Jeden z nich, wyjął przedmiot przypominający broń i pokazał obsłudze sklepu, po czym zaatakował klienta i wyszedł" - podaje nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Pracownicy natychmiast wypchnęli kolegę agresora ze sklepu. "Ten jednak po chwili wrócił z kastetem w dłoni i groził im śmiercią. Zabrał z półki kilka produktów i wyszedł" - dodaje policjantka.

Na miejsce przyjechali policjanci z komisariatu na Targówku, z Pragi Północ, Białołęki i innych jednostek pełniących służbę na terenie Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Przeanalizowali nagranie z kamery umieszczonej w sklepie. Na miejsce ściągnięto policyjnego przewodnika z psem tropiącym, policjantów z grupy dochodzeniowo-śledczej i technika kryminalistyki. 

Ustalaniem tożsamości napastników zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego.

Zaatakowali obywateli Ukrainy
Zaatakowali obywateli Ukrainy
Źródło: Komenda Rejonowa Policji VI

Zatrzymanie podejrzanych w bloku

Obaj zostali zatrzymani w tym samym mieszkaniu.. "Przy 34-latku policjanci znaleźli przedmiot przypominający broń palną, a przy jego 42-letnim koledze kastet. Obaj byli pijani" - wskazuje policjantka.

W tym samym lokalu, mundurowi zatrzymali też 28-latka, przy którym znaleźli narkotyki.

34-latek i 42-latek byli w przeszłości karani. Mężczyźni zostali przesłuchani w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Usłyszeli zarzuty znieważenia i kierowania gróźb karalnych na tle narodowościowym wobec obywateli Ukrainy, nawoływania do nienawiści oraz dokonania rozboju. Grozi im kara do 15 lat więzienia.

Odpowiedzą za atak na obywateli Ukrainy
Odpowiedzą za atak na obywateli Ukrainy
Źródło: Komenda Rejonowa Policji VI
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji VI

PolicjaPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
