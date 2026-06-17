Praga Północ Odeszła ostatnia niedźwiedzica z warszawskiego zoo. "Kończy się pewna era" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Samica manula stepowego Jessie wygrała plebiscyt na Zwierzaka Roku Źródło wideo: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/Warszawskie zoo Źródło zdj. gł.: Warszawskie zoo

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"Kilka dni temu odeszła za Tęczowy Most nasza kochana Sabina. Była ostatnią niedźwiedzicą w Warszawskim ZOO, a także żyła najdłużej z trójki, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku - Mała i Grześ odeszli już kilka lat temu" - poinformowało warszawskie zoo w poście, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak zaznaczyła placówka, wraz z Sabiną kończy się pewna era. Niedźwiedzica mieszkała w zoo od 2007 roku. "Przeżyliśmy razem wiele zabawnych i ciekawych chwil, bywały też cięższe momenty. Udało nam się zbudować z nią silną więź, ufała nam i lubiliśmy się nawzajem" - podkreślił stołeczny ogród zoologiczny.

Pracownicy zoo nie znają dokładnej daty urodzin niedźwiedzicy, według ich szacunków miała już skończone 40 lat, co jest bardzo sędziwym wiekiem.

Odeszła niedźwiedzica Sabina Źródło zdjęcia: Warszawskie zoo

"Była niedźwiedziem niezwykłym"

"Saba była niedźwiedziem niezwykłym. Za młodu bywała nieobliczalna i szalona, z czasem stała się bardziej stateczna i dystyngowana, choć nigdy nie straciła swojego temperamentu" - wspomniało zoo. Jak dodało, niedźwiedzica lubiła jeść owoce, tarzać się w pomarańczach, spać w słomie i niszczyć co się da.

Od dłuższego czasu doskwierały jej problemy wieku starczego - zmiany zwyrodnieniowe w stawach, zaćma czy problemy z zębami. Z tego powodu była pod ciągłą kontrolą weterynaryjną.

Jak podało zoo, w ostatnich tygodniach Sabina zauważalnie przycichła - zmniejszył się jej apetyt, więcej spała i odpoczywała.

"Sabinka odeszła spokojnie we śnie. Będzie nam jej bardzo brakowało, była wspaniałym niedźwiedziem, z niezwykłą historią" - zaznaczyło warszawskie zoo.

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