Wypadek w okolicy mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Dziewczynka wpadła do Wisły

W okolicy mostu Śląsko-Dąbrowskiego 13-latka wpadła do Wisły. - Dziewczynka szła brzegiem i wpadła do wody - informuje policja.

Jak doprecyzował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, do zdarzenia doszło przy moście Śląsko-Dąbrowskim, po praskiej stronie Wisły.

- Policjanci z komisariatu rzecznego po godzinie 13 dostali zgłoszenie o dziecku w Wiśle. Dziewczynka idąc brzegiem, wpadła do wody. Udało jej się dopłynąć do wysepki, stamtąd wyłowili ją policjanci - relacjonował Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. - 13-latka była przytomna. Na miejsce nie mogliby dotrzeć ratownicy medyczni, dziecko łódką zostało przetransportowane do komisariatu rzecznego, gdzie zostało przebadane - wyjaśnił Rutkowski.