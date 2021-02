"Jak co dzień jechał na wycieczkę po mieście". Wypadek rowerzysty na Pradze, policja szuka świadków

Tata jak co dzień jechał na wycieczkę po mieście. Był w bardzo dobrej kondycji i doskonale znał tę trasę - mówi córka rowerzysty, który 5 lutego miał wypadek przy Dworcu Wileńskim. Kilka dni później 72-latek zmarł w szpitalu. Policja i prokuratura szukają świadków zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 5 lutego około godziny 12 na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z ulicą Targową, od strony Galerii Wileńskiej. Jak przyznaje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, sprawa jest bardzo trudna, bo niewiele w niej na razie wiadomo.

- Policji nie było na miejscu zdarzenia. Było tylko pogotowie, które zabrało mężczyznę do szpitala. Prokuratura została powiadomiona dopiero po tygodniu, kiedy ten człowiek zmarł. Nie mamy jeszcze wyników sekcji zwłok, więc nie wiadomo, jakie były obrażenia. Policja zabezpieczyła do tej sprawy wszystkie możliwe monitoringi - zapewnia Skrzeczkowska.

Jednak na razie śledczy nie wiedzą, co dokładnie stało się tego feralnego dnia na skrzyżowaniu przy placu Wileńskim. Nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego mężczyzna spadł z roweru na chodnik, czy w zdarzeniu uczestniczyły osoby trzecie i inne pojazdy. Jednak z racji tego, że do wypadku doszło w piątek około południa w bardzo ruchliwym miejscu, śledczy liczą, że znajdą się świadkowie.