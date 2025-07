Tu przecinają się ważne szlaki. Przebudują centralną część Starej Pragi

18 milionów złotych na zmiany w ulicy Okrzei Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

- Mamy zwycięską koncepcję na ulice Starej Pragi. To kontynuacja zapowiadanych przeze mnie zmian w ramach Nowego Centrum Warszawy. Rozpoczynamy przebudowę ulicy Okrzei. Teraz pora na projekt dla ulic i placów w centrum kwartału Starej Pragi. Chcemy, aby Warszawa zazieleniała się i zmieniała po obu stronach Wisły - mówi cytowany w komunikacie na ten temat Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Tak będą wyglądały ulice Starej Pragi! W ten sposób #NoweCentrumWarszawy na dobre wkracza na praski brzeg Wisły. Budowa mostu pieszo-rowerowego to był początek tego procesu. Zaczynamy prace na ul. Okrzei. A konkurs na koncepcję dla kolejnych ulic i placów Starej Pragi wygrała… pic.twitter.com/iIt00Jo3Zu — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 3, 2025 Rozwiń

Miasto rozstrzygnęło konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy ulic, placów i zieleńców w centralnej części obszaru Starej Pragi.

Stworzą przestrzeń rozpoznawalną

Obszar konkursu znajduje się w miejscu przecięcia ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu miejskim i dzielnicowym. Ulica Okrzei łączy tereny Starej Pragi oraz Szmulowizny z nowo powstałym mostem pieszo-rowerowym i Śródmieściem. Z kolei ulica Floriańska prowadzi do placu Weteranów 1863 r., który łączy obszar opracowania z Parkiem Praskim.

Wyzwaniem dla uczestników konkursu było wytworzenie przestrzeni rozpoznawalnej, wyjątkowej na tle innych miejsc w Warszawie, przy jednoczesnej realizacji współczesnych potrzeb warszawianek i warszawiaków.

- Projektanci zwycięskiej koncepcji umiejętnie wyeksponowali osie kompozycyjne i elewacje historycznych budynków. W koncepcji wzięto pod uwagę zarówno bogatą historię dzielnicy, jak i jej współczesne potrzeby rozwojowe – podkreśla z kolei wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

"Zaproponowane rozwiązania projektowe z powodzeniem zrównoważą potrzeby różnych grup użytkowników. Przestrzenie z zielenią, jak i enklawy wypoczynku są przemyślane, zróżnicowane i inkluzywne. W projekcie przewidziano rozwiązania przyjazne osobom starszym i z niepełnosprawnościami, a także dzieciom. Zaproponowana przestrzeń jest elastyczna i przygotowana na potrzeby różnorodnych scenariuszy programowych, od wydarzeń sąsiedzkich po większe imprezy miejskie" - zapewnia ratusz.

Zwycięska koncepcja przebudowy ulic Starej Pragi Zwycięska koncepcja przebudowy ulic Starej Pragi Źródło: RS Architektura, UM Warszawa Zwycięska koncepcja przebudowy ulic Starej Pragi Źródło: RS Architektura, UM Warszawa Zwycięska koncepcja przebudowy ulic Starej Pragi Źródło: RS Architektura, UM Warszawa Zwycięska koncepcja przebudowy ulic Starej Pragi Źródło: RS Architektura, UM Warszawa Zwycięska koncepcja przebudowy ulic Starej Pragi Źródło: RS Architektura, UM Warszawa

Wybrali jedną koncepcję spośród 14

Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy ulic, placów i zieleńców w centralnej części obszaru Starej Pragi był jednoetapowy. Sąd konkursowy mógł wybierać spośród 14 prac konkursowych. Jury zdecydowało o przyznaniu I, II i III nagrody oraz dwóch wyróżnień. Zwycięzca zostanie teraz zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

"Pierwszą nagrodę zdobył zespół z pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa z Konstancina-Jeziornej (praca nr 11; 80 tys. zł), drugą Palmett Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy (praca nr 2; 60 tys. zł), a trzecią Sawawa Sp. z o.o. z Warszawy (praca nr 12; 40 tys. zł). Wyróżnienia równorzędne o wartości 10 tys. zł każde przyznano: mamArchitekci Sp. z o.o. z Warszawy i A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska z Gdańska (praca nr 3) i Saneccy Sp. z o.o. z Krakowa (praca nr 7)" - wyliczają urzędnicy.

Warszawa w konkursie szukała rozwiązań, które w jak największym stopniu umożliwią poprawę jakości i dostępności przestrzeni publicznej oraz ułatwią komunikację pieszą i rowerową. Sędziowie oceniali pracę pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, wizualnym, proekologicznym i zmniejszającym koszty eksploatacji.

Zdaniem ratusza zwycięską pracę wyróżniają: czytelny układ przestrzenny, umiejętne dostosowanie projektowanych wnętrz do istniejącego kontekstu urbanistycznego Starej Pragi oraz zróżnicowany programowo i przestrzennie sposób ich zagospodarowania. Realizacja projektu według przedstawionej koncepcji daje bardzo duży potencjał do budowania spójności pomiędzy przestrzeniami publicznymi po obu stronach Wisły, przez co ulice Starej Pragi staną się częścią Nowego Centrum Warszawy.

Sąd uznał, że na szczególne wyróżnienie zasługuje sposób rozplanowania funkcji oraz kreowania miejsc o potencjale integracyjnym na placu Weteranów 1863 r., przy uwzględnieniu zarówno rangi, jak i roli obiektów istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie placu. Wśród nich należy wymienić: ogród różany z pergolą przed wejściem do Szpitala Praskiego, czytelnie podkreślone wejście do katedry św. Floriana wraz z miejscami wypoczynkowymi oraz strefa rekreacyjna w sąsiedztwie baru mlecznego "Rusałka".

Projekt dostosowany do zmian klimatu

"Uwagę sędziów zwróciła intencja uhonorowania zanikającej tradycji zawodów rzemieślniczych poprzez wprowadzenie instalacji artystycznej na nowoprojektowanym placu przed dawnym Kinem Praha. - Zaproponowana skala i umiejscowienie instalacji artystycznej ma potencjał do wyrazistego zaakcentowania nowego, obudowanego współczesnymi obiektami, placu, jako ważnej przestrzeni publicznej w skali miasta – wskazano w uzasadnieniu konkursowym. Realizacja instalacji rzeźbiarsko-wodnej, która rozprasza mgłę, pozytywnie wpłynie również na mikroklimat tego miejsca w najcieplejszych miesiącach oraz zachęci do interakcji różnych użytkowników - w szczególności rodzin z dziećmi korzystających z okolicznych instytucji. W zakresie ul. Floriańskiej doceniono zachowanie historycznego przebiegu ulicy i zrównoważenie potrzeb postojowych z intensywnym zazielenieniem ulicy" - uzasadnia swój wybór sąd konkursowy.

Według urzędników pod względem ekologicznym projekt konsekwentnie realizuje założenia adaptacji do zmian klimatu z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury. Zazielenienia są liczne, a zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi nie generują nadmiernych kosztów eksploatacyjnych - opierają się na prostych i sprawdzonych technologiach, dzięki czemu są łatwe do wykonania i utrzymania w warunkach miejskich.

"Wszystkie zaproponowane rozwiązania cechuje wysoka elastyczność funkcjonalna i ekonomiczna - przyjęto materiały pochodzące z rozbiórek oryginalnych nawierzchni oraz unika się kosztownych przebudów infrastruktury technicznej" - zaznacza ratusz.

Ulica Okrzei zostanie przebudowana Źródło: C. Warś/UM Warszawa

Skład sądu konkursowego

Funkcję przewodniczącej sądu konkursowego pełniła dr inż. arch. Monika Wróbel architektka, urbanistka i badaczka miejska działająca w obszarze przestrzeni publicznych, członkini Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy. Jako ekspertka wspiera Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy w projektach dotyczących rozwoju przestrzeni publicznych stolicy. Jest też w Radzie Doradczej międzynarodowego stowarzyszenia City Space Architecture zrzeszającego badaczy i praktyków przestrzeni publicznej. Sędzią referent była dr inż. Monika Domanowska, architektka krajobrazu i kierowniczka zespołu ds. zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich.

W sądzie konkursowym pracowali: Sylwester Klimiuk (zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ), Łukasz Puchalski (Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich), Jacek Grunt-Mejer (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji), Michał Lejk (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Nowego Centrum Warszawy), Anna Paź (Naczelniczka Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego), Magdalena Jędraszko-Macukow (architektka krajobrazu, Naczelniczka Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta BAiPP), Ewa Grzesiak (architektka, Wydział Dostępności, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz architektka krajobrazu Magdalena Wnęk i architekci Artur Filip i Zygmunt Borawski, projektant Placu Centralnego.

Dyskusja pokonkursowa

Nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie konkursu.

Zainteresowane osoby mogą również wziąć udział w dyskusji pokonkursowej 15 lipca lipca o godz. 17:00 w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (Al. Jerozolimskie 44, sala konferencyjna na poziomie -1, wejście przez Kancelarię Ogólną od strony Rotundy).