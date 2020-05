Wtargnął na wybieg, podtapiał niedźwiedzicę. "Przyznał się do winy i wyraził skruchę"

W czwartek pijany mężczyzna wskoczył do wybiegu dla niedźwiedzi i podtapiał jego mieszkankę Sabinę. W piątek, jak podała prokuratura, przyznał się do winy i wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze. Prokurator zaproponował prace społeczne i 5-tysięczną nawiązkę na rzecz ochrony zwierząt.

Na filmie z czwartkowej akcji przy alei "Solidarności" widać, jak mężczyzna stoi za ogrodzeniem, a gdy niedźwiedzica próbuje go gonić, ratuje się skokiem do wody. Przepływa kilka metrów, ale zwierzę wchodzi za nim do fosy. Gdy podpływa, zaczynają się szamotać, intruz próbuje podtapiać niedźwiedzicę.