Praga Północ

Wózek inwalidzki podróżował tramwajem. Nie wiadomo, kto go zostawił

Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Tramwajarze znaleźli w jednym ze składów wózek inwalidzki. Losy jego właściciela pozostają nieznane. Zguba czeka na odbiór w praskiej zajezdni.

Wózek znaleziono w ubiegłym tygodniu. Tramwaje Warszawskie opublikowały jego zdjęcie w mediach społecznościowych. Jak opisuje rzecznik spółki Witold Urbanowicz, motorniczy tramwaju linii numer 26 zauważył wózek inwalidzki 6 marca, po zakończonym kursie.

Wspomnianą linią można podróżować z Bielan przez Bemowo, Wolę, Śródmieście i Pragę Północ na Pragę Południe. Na trasie między krańcami Metro Młociny i Rondo Wiatraczna znajduje się około 50 przystanków. Na razie nie wiadomo kto, dlaczego i na jakim fragmencie trasy pozostawił wózek w składzie.

Właściciel może zgłosić się po zgubę do zajezdni tramwajowej Praga przy Kawęczyńskiej.

Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook

14 tysięcy zgubionych przedmiotów

W stolicy przy ulicy Dzielnej 15 funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych. Urząd miasta podaje, że w minionym roku przyjęto do niego na przechowanie 14 tysięcy rzeczy. Wśród najczęściej gubionych przedmiotów były głównie dokumenty, telefony, zegarki i elektronika.

Trafiały się też nietypowe znaleziska. W ubiegłym roku były to między innymi toga adwokacka, płyta indukcyjna, maska do nurkowania, spadochron i zegar szachowy. Z kolei dwa lata temu dostarczono tam floret, rękawice bokserskie, rakietę do squasha, maszynę do szycia oraz instrumenty muzyczne, takie jak: flet, gitara, klarnet, saksofon, skrzypce i ukulele.

Najczęściej zgubione przedmioty trafiają do biura ze środków komunikacji miejskiej, pociągów oraz dworców i Lotniska Chopina. Niekiedy dostarczają je także policjanci, strażnicy miejscy i centra handlowe.

Floret, maszyna do szycia, saksofon. Warszawiacy gubią nie tylko telefony
Floret, maszyna do szycia, saksofon. Warszawiacy gubią nie tylko telefony

Śródmieście
Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie / Facebook

Tramwaj
