Samochód wjechał w witrynę sklepu na Pradze Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na ulicy Marcinkowskiego, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Targową.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 22.51. Na ulicy Marcinkowskiego, na wysokości numeru 13. Kierujący Toyotą, obywatel Polski stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem i wjechał w witrynę sklepową. Nikomu nic się nie stało. 19-latek był trzeźwy i został ukarany mandatem - przekazał nam w sobotę rano aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Taksówką wjechał w witrynę sklepu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Na miejscu był w sobotę rano Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl. Zastał roztrzaskaną witrynę. - Zniszczona szyba wciąż nie została zakryta i leży na podłodze. Samochód, który wjechał w witrynę został zabrany. Na miejscu nie ma też już służb. Po ich działaniach zostały taśmy, które odgradzały miejsce zdarzenia - przekazał nasz reporter.

Taksówką wjechał w witrynę sklepu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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