Warszawskie zoo ma nowych mieszkańców Źródło: Warszawskie zoo / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z uwagi na zabytkowy status obiektu nie wchodziło w grę tradycyjne ocieplenie ścian. Prace skoncentrują się na izolacji sufitów oraz montażu nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej. System grzewczy zostanie oparty na gruntowych pompach ciepła, a nowa wentylacja mechaniczna z rekuperacją zadba o odpowiednią wilgotność we wnętrzach.

Willa Żabińskich zostanie poddana termomodernizacji Źródło: UM Warszawa

Trwa przygotowywanie dokumentacji, która powinna być gotowa najpóźniej za osiem miesięcy. Prace budowlane mają zakończyć się w 2027 roku.

Modernizacja słynnej Willi Żabińskich została ogłoszona w sobotę - w Dniu Efektywnego Oszczędzania Energii. Na prace przeznaczono trzy miliony złotych, z czego milion pochodzi z Fundacji ORLEN. Resztę zapewnia miasto.

- To wsparcie jest przede wszystkim wyrazem odpowiedzialności wobec pamięci, którą wszyscy dziedziczymy – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Michał Stachyra, członek zarządu Fundacji Orlen. – Nie "odrestaurowujemy" historii, bo tego zrobić się nie da. Możemy jednak zadbać o miejsca, które ją przechowują. Dlatego inwestujemy w Willę Żabińskich: w jej autentyczność, trwałość i możliwość dalszego opowiadania historii bez uproszczeń i bez patosu - dodał.

Willa Żabińskich zostanie poddana termomodernizacji Źródło: UM Warszawa

"Bohaterska postawa, która inspiruje"

Willa Żabińskich to miejsce o znaczeniu symbolicznym, to właśnie tutaj Antonina i Jan Żabińscy w czasie drugiej wojny światowej ratowali osoby uciekające z warszawskiego getta.

- Willa Żabińskich to wyjątkowy zabytek i jednocześnie świadek i miejsce działań Antoniny i Jana Żabińskich, patronów warszawskiego zoo, których bohaterska postawa do dziś inspiruje ludzi na całym świecie. Jest miejscem licznie odwiedzanym przez gości z kraju i zagranicy. Tak ważny obiekt wymaga stałej troski. Przeprowadzone analizy wskazują na konieczność wykonania termomodernizacji, którą planujemy zrealizować do 2028 roku z pełnym poszanowaniem zabytkowego charakteru willi. Inwestycja pozwoli podnieść standard techniczny budynku i jednocześnie ograniczyć koszty jego bieżącej eksploatacji, w szczególności ogrzewania – wskazał dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego.