Wbijają pale pod nowy most pieszo-rowerowy przez Wisłę

Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę

Nowy most będzie liczył pół kilometra długości. Jego szerokość będzie zmienna - w najwęższym punkcie będzie liczył 6,9 metra, nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 metrów. Konstrukcja osiągnie 452 metry długości. Tym samym będzie o 127 metrów dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu sześciu minut, rowerzyści przejadą ją w dwie minuty.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową, znajdą się na nim także miejsca do odpoczynku. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach. Most zostanie objęty monitoringiem.

Kładka zostanie osadzona na żelbetonowych podporach. - Jedna już niedługo będzie powstawać. Jest przygotowywane zakotwiczenie tejże podpory. Most zostanie zbudowany do 2024 roku - zapowiedział prezydent Warszawy.

Koszt budowy kładki to ponad 120 milionów złotych. - Mam nadzieję, że będziemy go w stanie utrzymać. Ceny stali w związku z tym, co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą, rosną w zastraszającym tempie. Mamy nadzieję, że to nie położy się cieniem na tej inwestycji i że zostanie ona zakończona w czasie i w tej cenie - podkreślił Trzaskowski.