Wystraszył mieszkankę Pragi, umknął do schowka na pościel. Węża odłowił ekopatrol

Gad został bezpiecznie odłowiony i przewieziony do Centrum CITES na terenie warszawskiego zoo. - Fachowcy potwierdzili, że jest to lancetogłów mleczny, zwany także wężem królewskim - przekazał Jabraszko. - Na szczęście nie jest jadowity - dodał.

Wąż ten występuje na kontynencie amerykańskim od Ekwadoru do Kanady. Nazwa "wąż mleczny" wzięła się od mitu, jakoby węże te ssały mleko krów. - Jest to oczywiście fałsz. Przekonanie to wzięło się prawdopodobnie stąd, iż węże te znajdowane są często w pobliżu obór, gdzie znajdują się chłodne, sprzyjające warunki do odpoczynku oraz polowania na znajdujące się tam gryzonie - przekazał Jabraszko.