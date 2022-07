Piknik edukacyjny w zoo i "Adoptuj warszawiaka" na Mokotowie. Weekend ze zwierzętami w Warszawie

Najbliższy weekend w stolicy upłynie pod znakiem wydarzeń dla wielbicieli zwierząt. W sobotę na piknik edukacyjny zaprasza warszawskie zoo. Z kolei w niedzielę do odwiedzin parku na Mokotowie zachęca Schronisko na Paluchu z akcją "Adoptuj warszawiaka".

W sobotę zoo zachęca do spędzenia dnia z oryksem szablorogim. "To antylopy, które dawniej występowały w wielu rejonach Afryki. Obecnie zwierzęta uznawane są za wymarłe w naturalnym środowisku. Od kilku lat prowadzone są programy, które mają na celu przywrócenie ich do środowiska. Ochrona tego gatunku w ogrodach zoologicznych ma kluczowe znaczenie. Warszawskie ZOO od lat hoduje i rozmnaża oryksy" - czytamy w komunikacie ratusza.