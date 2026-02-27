Logo TVN Warszawa
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Praga Północ

W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak chronią je przed ptasią grypą

Pingwiny w warszawskim zoo
12.02.2026 | Przypadki ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa
Źródło: TVN24
W warszawskim zoo część ptaków z wybiegów została przeniesiona do budynków. To działania profilaktyczne, które mają ochronić skrzydlatych mieszkańców przed ptasią grypą.

"W związku z aktualnym zagrożeniem występowania ptasiej grypy, ptaki przebywające na wybiegach niezabezpieczonych siatką w warszawskim zoo zostały tymczasowo przeniesione do pomieszczeń wewnętrznych" - napisał w mediach społecznościowych stołeczny ogród zoologiczny.

Wyjaśnił, że działanie ma charakter profilaktyczny i jest podyktowane troską o zdrowie oraz bezpieczeństwo zwierząt. Dodał, że w związku z tym niektóre gatunki, w tym m.in. pingwiny, mogą być obecnie niewidoczne na wybiegach zewnętrznych.

"Ograniczenia obowiązują do odwołania, a ich długość zależy od zaleceń odpowiednich służb weterynaryjnych" - podkreślono w informacji.

Ptasia grypa. Jak się chronić?

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki, choć bywa i tak, że przyczynia się do tego również człowiek.

W związku z tym inspekcja weterynaryjna przypomina, że hodowcy powinni unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa; myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem; myć dokładnie, z użyciem detergentu, wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym; przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika; stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób; zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych; karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Przypadki ptasiej grypy w Polsce. Mapa aktywnych ognisk

TVN24
"Jak ten łabędź pięknie tańczy". Prawda może być dość smutna

TVN24
Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Stawicki

Ptasia grypaZooOgród Zoologiczny
