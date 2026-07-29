Praga Północ W studzience kanalizacyjnej znaleźli plecak pełen narkotyków Klaudia Kamieniarz |

Policjanci znaleźli plecak pełen narkotyków Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podwórze przy Brzeskiej 13 skontrolowali funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego północnopraskiej komendy. Szukali tam narkotyków przeznaczonych do handlu w okolicy.

"Operacyjni skrupulatnie sprawdzili ten teren. W studzience kanalizacyjnej znaleźli zawieszony na linie plecak, w którym znajdowały się woreczki foliowe i srebrne zawiniątka z białym i beżowym proszkiem oraz suszem roślinnym. Łącznie było ich 431" - relacjonuje nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

"Narkotyki nie trafią na ulice"

Policjanci zabezpieczyli plecak i jego zawartość, a następnie przewieźli do komendy przy Jagiellońskiej. Technik sprawdził skład chemiczny - badania testerem wykazały, że w zawiniątkach znajdowały się marihuana, amfetamina, heroina i mefedron.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Podwórze pod specjalnym nadzorem

"Dzięki policyjnym działaniom narkotyki te nie trafią na północnopraskie ulice" - podkreśla rzeczniczka.

Dodaje, że policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić, kto przechowywał narkotyki przy Brzeskiej 13.