Praga Północ Będą wymieniać zwrotnicę. W niedzielę tramwaje zmienią trasę Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Tramwaje linii 3 będą kursowały z Annopola do pętli Żerań FSO przez ulicę 11 Listopada, Targową, Ratuszową i Jagiellońską. Składy linii 4 i 23 z Alei "Solidarności" pojadą ulicą Targową, Zamoyskiego i Grochowską na Gocławek. Tramwaje linii 6 (z Metra Młociny) zostaną skierowane z ulicy Targowej w 11 Listopada i dalej na pętlę Czynszowa. Tramwaje linii 20 będą kursowały przez Aleję Jana Pawła II i Most Gdański, a 28 pojadą przez ulice Jagiellońską, Ratuszową, Targową, 11 Listopada, Rondo Żaba i dalej na Żerań Wschodni.

Tramwaje linii 3, 6 i 28 będą miały dodatkowy przystanek - na ulicy Targowej za skrzyżowaniem z 11 Listopada w kierunku północnym.

Na dodatkowych przystankach zatrzymają się autobusy linii 509 - Ząbkowska, Pl. Hallera i Ratuszowa-zoo. Tego dnia częściej niż zwykle w niedzielę będą kursowały autobusy linii 169.