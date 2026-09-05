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Praga Północ

Będą wymieniać zwrotnicę. W niedzielę tramwaje zmienią trasę

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Tramwaje nie będą kursowały ulicą Targową (zdjęcie ilustracyjne)
Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
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W niedzielę tramwaje nie będą kursowały między Aleją "Solidarności" a ulicą 11 Listopada. W związku z tym zmienią się trasy linii 3, 4, 6, 20, 23, 28. Przyczyną utrudnień jest wymiana zwrotnicy przy skrzyżowaniu Alei "Solidarności" i Targowej.

Tramwaje linii 3 będą kursowały z Annopola do pętli Żerań FSO przez ulicę 11 Listopada, Targową, Ratuszową i Jagiellońską. Składy linii 4 i 23 z Alei "Solidarności" pojadą ulicą Targową, Zamoyskiego i Grochowską na Gocławek. Tramwaje linii 6 (z Metra Młociny) zostaną skierowane z ulicy Targowej w 11 Listopada i dalej na pętlę Czynszowa. Tramwaje linii 20 będą kursowały przez Aleję Jana Pawła II i Most Gdański, a 28 pojadą przez ulice Jagiellońską, Ratuszową, Targową, 11 Listopada, Rondo Żaba i dalej na Żerań Wschodni.

Tramwaje linii 3, 6 i 28 będą miały dodatkowy przystanek - na ulicy Targowej za skrzyżowaniem z 11 Listopada w kierunku północnym.

Na dodatkowych przystankach zatrzymają się autobusy linii 509 - Ząbkowska, Pl. Hallera i Ratuszowa-zoo. Tego dnia częściej niż zwykle w niedzielę będą kursowały autobusy linii 169.

Źródło: PAP
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Tagi:
Komunikacja MiejskaTramwajUtrudnienia w ruchuRemonty i utrudnienia w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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