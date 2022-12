W święta 19-latka próbowała się dostać do zamkniętego żłobka

W drugi dzień świąt strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o "dziwnie zachowującej się młodej kobiecie". 19-latka dobijała się do nieczynnego żłobka przy ulicy Jagiellońskiej. Dziewczyną zajęli się strażnicy miejscy. Jak się okazało jej opiekunowie zgłosili zaginięcie.

"Przed wejściem do zamkniętego w czasie świąt żłobka zastali dziewczynę, która uderzała pięściami w drzwi, domagając się, by wpuszczono ją do środka. Kobieta była trzeźwa, nie umiała wytłumaczyć funkcjonariuszom dlaczego chce tam wejść, sprawiała wrażenie zagubionej" - czytamy w komunikacie na temat interwencji.