Asfaltowanie i budowa kanalizacji. Utrudnienia w długi weekend

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic Pragi będzie miała nową nawierzchnię. Drogowcy wymienią asfalt na Ząbkowskiej. Początek prac w środę, 3 czerwca o godz. 6, a koniec w poniedziałek, 8 czerwca około godz. 5.

Jakie zmiany czekają kierowców i pasażerów? Drogowcy przestrzegają, że ulica Ząbkowska będzie zamknięta od Brzeskiej do Kawęczyńskiej; objazdy zostały wyznaczone ulicami: Kijowską, Zabraniecką i Naczelnikowską, Białostocką lub Targową, Aleją "Solidarności", Kosmowskiej i Grodzieńską; skrzyżowanie Ząbkowskiej z Brzeską będzie całkowicie zamknięte; połączenia z Ząbkowską nie będą miały też: Markowska, Nieporęcka, Tarchomińska i Korsaka; autobusy linii: 138, 170, 338 i N16 zmienią trasy.

Rozbudowa kanalizacji w Powsinie

Wodociągowcy rozpoczynają również również kolejny etap rozbudowy kanalizacji w Powsinie. Od wtorku, 2 czerwca, wodociągowcy: wygrodzą część skrzyżowania Przyczółkowej i Przekornej; jadący od strony Waflowej przejadą tylko prosto w stronę Rosochatej; z Przyczółkowej od Rosochatej będzie nakaz skrętu w prawo w Przekorną; z Przekornej od Drewny kierowcy skręcą w Przyczółkową tylko w prawo; autobusy linii 239, 519 i N50 ominą remontowany fragment, jadąc ulicą Drewny; w kolejnych etapach wodociągowcy będą przesuwali się z pracami w kierunku ulicy Ulubionej.

