Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju. W pojeździe pękła szyba

Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, ktoś - prawdopodobnie z wiatrówki lub z innej broni pneumatycznej - ostrzelał tramwaj w Alei "Solidarności". Tramwaj linii 13 ma rozbitą szybę. Pojazd nie był w ruchu, stał na czerwonym świetle.

O szczegóły zapytaliśmy Tramwaje Warszawskie. - Mamy tramwaj z uszkodzoną szybą przy Dworcu Wileńskim. Na miejscu jest policja, zabezpieczamy monitoring. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Jak zaznaczył, jest za wcześnie, by mówić o szczegółach zdarzenia.

"Motorniczy usłyszał huk"

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 17.53. - Wynikało z niego, że tramwaj linii 13 został uszkodzony. Motorniczy, który stał na światłach w Alei Solidarności na wysokości Targowej, w którymś momencie usłyszał huk. Zobaczył uszkodzoną szybę, w przedniej części tramwaju, po jego prawej stronie - poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Dopytaliśmy, czy tramwaj został ostrzelany. - Badamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia - odpowiedział policjant . Jak dowiedzieliśmy się od policji, w momencie zdarzenia w tramwaju byli pasażerowie. Na razie do sprawy nikogo nie zatrzymano.

Uszkodzony tramwaj zjechał do zajezdni

Zaraz po zdarzeniu tramwaje linii 13 i 26 skierowano na trasy objazdowe. Około godziny 19.35 ruch tramwajowy został w pełni wznowiony. Uszkodzony tramwaj zjechał do zajezdni.