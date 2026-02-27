Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju. W pojeździe pękła szyba

Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, ktoś - prawdopodobnie z wiatrówki lub z innej broni pneumatycznej - ostrzelał tramwaj w Alei "Solidarności". Tramwaj linii 13 ma rozbitą szybę. Pojazd nie był w ruchu, stał na czerwonym świetle.
O szczegóły zapytaliśmy Tramwaje Warszawskie. - Mamy tramwaj z uszkodzoną szybą przy Dworcu Wileńskim. Na miejscu jest policja, zabezpieczamy monitoring. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Jak zaznaczył, jest za wcześnie, by mówić o szczegółach zdarzenia.
"Motorniczy usłyszał huk"
Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 17.53. - Wynikało z niego, że tramwaj linii 13 został uszkodzony. Motorniczy, który stał na światłach w Alei Solidarności na wysokości Targowej, w którymś momencie usłyszał huk. Zobaczył uszkodzoną szybę, w przedniej części tramwaju, po jego prawej stronie - poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.
Dopytaliśmy, czy tramwaj został ostrzelany. - Badamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia - odpowiedział policjant. Jak dowiedzieliśmy się od policji, w momencie zdarzenia w tramwaju byli pasażerowie. Na razie do sprawy nikogo nie zatrzymano.
Uszkodzony tramwaj zjechał do zajezdni
Zaraz po zdarzeniu tramwaje linii 13 i 26 skierowano na trasy objazdowe. Około godziny 19.35 ruch tramwajowy został w pełni wznowiony. Uszkodzony tramwaj zjechał do zajezdni.
Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska /tok
Źródło: tvnwarszwa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl