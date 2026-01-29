Wybił szyby w siedzibie dzielnicowych

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek. "Sprawca uszkodził dwie szyby w rewirze dzielnicowych na Pradze Północ. Straty sięgnęły 3600 złotych" - poinformowała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. Przeprowadzili wywiad środowiskowy oraz przeanalizowali nagrania monitoringu miejskiego, co pozwoliło na ustalenie rysopisu wandala.
Zarzut i dozór
"27-letni mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych kilka godzin później w rejonie Dworca Wschodniego" - przekazała Onyszko. Jak dodała, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Przedstawiono mu zarzut uszkodzenia mienia.
Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI