Praga Północ

Wybił szyby w siedzibie dzielnicowych

Mężczyzna wybił szyby w komendzie policji
Wybił szyby. Został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VI
W siedzibie dzielnicowych na Pradze-Północ ktoś wybił dwie szyby. Policjanci zatrzymali 27-letniego podejrzanego. Mężczyzna był pijany. Usłyszał zarzut.

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek. "Sprawca uszkodził dwie szyby w rewirze dzielnicowych na Pradze Północ. Straty sięgnęły 3600 złotych" - poinformowała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. Przeprowadzili wywiad środowiskowy oraz przeanalizowali nagrania monitoringu miejskiego, co pozwoliło na ustalenie rysopisu wandala.

Zarzut i dozór

"27-letni mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych kilka godzin później w rejonie Dworca Wschodniego" - przekazała Onyszko. Jak dodała, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Przedstawiono mu zarzut uszkodzenia mienia.

27-latek został zatrzymany
27-latek został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VI

Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI

Przestępczość w WarszawiePolicjaWandalizm
