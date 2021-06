Miał stworzyć 15 fikcyjnych etatów w ratuszu, a pensje przelewać na swoje konto

Jak informuje "Super Express", proceder trwał dwa lata. Dziennik podaje, że sprawę potwierdziła kontrola z ratusza. "Urzędnik Pragi-Północ i były kandydat Platformy Obywatelskiej do rady dzielnicy miał przelać sobie na konta około 300 tys. zł. Wykorzystał do tego aż 15 fikcyjnych pracowników lub dane osób już niepracujących - m.in dozorców i sprzątaczek. Na ich dane dopisywane były wypłaty na szkolnych listach płac. Pieniądze, jak ustalili kontrolerzy, miały trafiać m.in. na konto urzędnika dzielnicowego biura finansów oświaty Mariusza G. Trwało to prawie dwa lata" - czytamy.