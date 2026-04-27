Praga Północ Umowa z projektantem parku na Golędzinowie zerwana Oprac. Katarzyna Kędra |

Park na niemal dzikich terenach wzdłuż koryta Wisły miał rozciągać się na obszarze niemal trzech kilometrów - pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego. 65 hektarów przestrzeni od wschodu ograniczona jest będzie wałem przeciwpowodziowym, a na zachodnim skraju - stromą skarpą wiślaną.

Koncepcję wyłoniono w konkursie we wrześniu 2023 roku. Zwycięską koncepcję opracowała eM4. Pracownia Architektury. Brataniec z Krakowa. I został zaproszona do wykonania projektu wykonawczego.

Umowa zerwana, co dalej?

Ale, jak poinformowała w ubiegłym tygodniu stołeczna "Gazeta Wyborcza", Zarząd Zieleni rozwiązał umowę z biurem architektonicznym. Dlaczego?

- Zgodnie z umową wykonawca był zobowiązany do wykonania całego przedmiotu umowy do 21 lipca 2025 roku. Wykonawca wywiązał się z wykonania etapu pierwszego umowy obejmującego przygotowanie koncepcji wielobranżowej, natomiast żaden z kolejnych etapów nie został wykonany w całości - wyjaśnił nam pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły Jan Piotrowski. Jak dodał, w związku z dużą zwłoką w realizacji umowy, 14 kwietnia wysłano wykonawcy pismo z odstąpieniem od umowy w jej niewykonanym zakresie.

Nie oznacza to jednak nowego konkursu architektonicznego. Zarząd Zieleni postanowił, że obecną koncepcje dokończy kto inny.

- Koncepcja jest już gotowa i odebrana. Projektowanie zostanie dokończone przez wykonawcę wybranego w przetargu na podstawie dotychczasowej koncepcji - doprecyzował Piotrowski.

W związku z brakiem ostatecznego projektu, termin rozpoczęcia prac w terenie jest nieznany.

Czy ta zmiana jest potrzebna?

W Zarządzie Zieleni nie mają wątpliwości, że projekt jest wart kontynuacji. Najwyraźniej wrażenia nie zrobiła krytyka, jaka spadła na urzędników upierających się, by regulować przestrzeń, której największym atutem jest dzikość.

Aktywiści zarzucali, że ingerowanie w przyrodę jest przede wszystkim ukłonem dla okolicznych deweloperów. Wnosząc po komentarzach w mediach społecznościowych zachwyceni nie byli także dzisiejsi mieszkańcy.

Jak zauważył Jan Mencwel (obecnie radny Warszawy, klub Lewica - Miasto Jest Nasze), koncepcja "urok tego miejsca polega na tym, że jest nieurządzone". - To przyroda decyduje, jak ten teren ma wyglądać. Dzięki temu można tam spotkać wiele zwierząt oraz rzadkich gatunków ptaków - mówił wówczas dla tvnwarszawa.pl. - Projekt, który został wybrany oznacza przede wszystkim wycinki drzew na terenie lasu łęgowego, wycinanie łąk kwietnych i dzikich, które tam teraz są. Zastępowanie ich jakimiś sztucznie nasadzonymi kwiatami - ostrzegał.

- Ten teren jest już wystarczająco atrakcyjny, a przede wszystkim wyjątkowy pod względem przyrodniczym. W moim odczuciu to takie malowanie trawy na zielono. Wprowadzanie dodatkowych elementów infrastruktury mogłoby zagrozić nadwiślańskiej przyrodzie - wtórowała mu Justyna Glusman, była koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w stołecznym ratuszu.

W odpowiedzi miejscy ogrodnicy przekonywali, że antropopresji w środku miasta nie da się zatrzymać. Dlatego trzeba uporządkować i ukierunkować ruch, by użytkownicy parku nie zadeptali jego najcenniejszych obszarów.

Park naturalny, czyli jaki?

Jak pomysł przedstawiał Zarząd Zieleni? "Idea parku jest podobna jak w parkach krajobrazowych, co oznacza, że teren będzie zachowany w takiej formie, w jakiej jest on obecnie. Nie będzie on przypominać parków typowo miejskich, gdzie np. buduje się place zabaw czy zakłada nowe rabaty. Na Golędzinowie mogą powstać elementy małej architektury, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej, które będą nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter tego terenu" - opisywał w komunikacie Zarząd Zieleni.

Co zaplanowano w parku? Na wizualizacjach projektu rzuca się w oczy bulwar z betonowych płyt usytuowany na wale przeciwpowodziowym. Obecnie również znajdują się tam betonowe płyty, ale są bardzo wysłużone. Od strony przyszłej stacji metra oraz Trasy Toruńskiej pojawiają się elementy służące do rekreacji. Mamy tu ogród sensoryczny, naturalny plac zabaw, łąkę rekreacyjną, boisko, minikosz, pump truck oraz ogrody deszczowe.

Równolegle do betonowego bulwaru, bliżej brzegu, pobiegnie aleja żwirowa, która zastąpi dziką ścieżkę.

Pomiędzy dwoma duktami zaplanowano między innymi drewniany pomost, siedziska i elementy land artu. Również w sąsiedztwie rzeki zaplanowano platformę widokową z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

