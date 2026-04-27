Praga Północ

Umowa z projektantem parku na Golędzinowie zerwana

Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Ratusz planuje zmiany na Golędzinowie (wideo bez dźwięku)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Teraz termin rozpoczęcia prac nad utworzeniem parku naturalnego na Golędzinowie stanął pod znakiem zapytania. Trzy lata przygotowań i projektowania zakończyło się zerwaniem umowy z biurem architektonicznym.

Park na niemal dzikich terenach wzdłuż koryta Wisły miał rozciągać się na obszarze niemal trzech kilometrów - pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego. 65 hektarów przestrzeni od wschodu ograniczona jest będzie wałem przeciwpowodziowym, a na zachodnim skraju - stromą skarpą wiślaną.

Koncepcję wyłoniono w konkursie we wrześniu 2023 roku. Zwycięską koncepcję opracowała eM4. Pracownia Architektury. Brataniec z Krakowa. I został zaproszona do wykonania projektu wykonawczego.

Bulwar, pomosty i platformy widokowe. Tak się zmieni dziki park wzdłuż Wisły
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bulwar, pomosty i platformy widokowe. Tak się zmieni dziki park wzdłuż Wisły

Najnowsze

Umowa zerwana, co dalej?

Ale, jak poinformowała w ubiegłym tygodniu stołeczna "Gazeta Wyborcza", Zarząd Zieleni rozwiązał umowę z biurem architektonicznym. Dlaczego?

- Zgodnie z umową wykonawca był zobowiązany do wykonania całego przedmiotu umowy do 21 lipca 2025 roku. Wykonawca wywiązał się z wykonania etapu pierwszego umowy obejmującego przygotowanie koncepcji wielobranżowej, natomiast żaden z kolejnych etapów nie został wykonany w całości - wyjaśnił nam pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły Jan Piotrowski. Jak dodał, w związku z dużą zwłoką w realizacji umowy, 14 kwietnia wysłano wykonawcy pismo z odstąpieniem od umowy w jej niewykonanym zakresie.

Nie oznacza to jednak nowego konkursu architektonicznego. Zarząd Zieleni postanowił, że obecną koncepcje dokończy kto inny.

- Koncepcja jest już gotowa i odebrana. Projektowanie zostanie dokończone przez wykonawcę wybranego w przetargu na podstawie dotychczasowej koncepcji - doprecyzował Piotrowski.

W związku z brakiem ostatecznego projektu, termin rozpoczęcia prac w terenie jest nieznany.

Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Czy ta zmiana jest potrzebna?

W Zarządzie Zieleni nie mają wątpliwości, że projekt jest wart kontynuacji. Najwyraźniej wrażenia nie zrobiła krytyka, jaka spadła na urzędników upierających się, by regulować przestrzeń, której największym atutem jest dzikość.

Aktywiści zarzucali, że ingerowanie w przyrodę jest przede wszystkim ukłonem dla okolicznych deweloperów. Wnosząc po komentarzach w mediach społecznościowych zachwyceni nie byli także dzisiejsi mieszkańcy.

Jak zauważył Jan Mencwel (obecnie radny Warszawy, klub Lewica - Miasto Jest Nasze), koncepcja "urok tego miejsca polega na tym, że jest nieurządzone". - To przyroda decyduje, jak ten teren ma wyglądać. Dzięki temu można tam spotkać wiele zwierząt oraz rzadkich gatunków ptaków - mówił wówczas dla tvnwarszawa.pl. - Projekt, który został wybrany oznacza przede wszystkim wycinki drzew na terenie lasu łęgowego, wycinanie łąk kwietnych i dzikich, które tam teraz są. Zastępowanie ich jakimiś sztucznie nasadzonymi kwiatami - ostrzegał.

- Ten teren jest już wystarczająco atrakcyjny, a przede wszystkim wyjątkowy pod względem przyrodniczym. W moim odczuciu to takie malowanie trawy na zielono. Wprowadzanie dodatkowych elementów infrastruktury mogłoby zagrozić nadwiślańskiej przyrodzie - wtórowała mu Justyna Glusman, była koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w stołecznym ratuszu.

W odpowiedzi miejscy ogrodnicy przekonywali, że antropopresji w środku miasta nie da się zatrzymać. Dlatego trzeba uporządkować i ukierunkować ruch, by użytkownicy parku nie zadeptali jego najcenniejszych obszarów.

Mieszkańcy nie chcą tego parku, a aktywiści mówią o "inwestycji dla dewelopera"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mieszkańcy nie chcą tego parku, a aktywiści mówią o "inwestycji dla dewelopera"

Park naturalny, czyli jaki?

Jak pomysł przedstawiał Zarząd Zieleni? "Idea parku jest podobna jak w parkach krajobrazowych, co oznacza, że teren będzie zachowany w takiej formie, w jakiej jest on obecnie. Nie będzie on przypominać parków typowo miejskich, gdzie np. buduje się place zabaw czy zakłada nowe rabaty. Na Golędzinowie mogą powstać elementy małej architektury, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej, które będą nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter tego terenu" - opisywał w komunikacie Zarząd Zieleni.

Co zaplanowano w parku? Na wizualizacjach projektu rzuca się w oczy bulwar z betonowych płyt usytuowany na wale przeciwpowodziowym. Obecnie również znajdują się tam betonowe płyty, ale są bardzo wysłużone. Od strony przyszłej stacji metra oraz Trasy Toruńskiej pojawiają się elementy służące do rekreacji. Mamy tu ogród sensoryczny, naturalny plac zabaw, łąkę rekreacyjną, boisko, minikosz, pump truck oraz ogrody deszczowe.

Równolegle do betonowego bulwaru, bliżej brzegu, pobiegnie aleja żwirowa, która zastąpi dziką ścieżkę.

Pomiędzy dwoma duktami zaplanowano między innymi drewniany pomost, siedziska i elementy land artu. Również w sąsiedztwie rzeki zaplanowano platformę widokową z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsza nagroda w konkursie na koncepcję parku naturalnego na Golędzinowie
Czytaj także:
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Za większość wypadków z udziałem rowerzystów odpowiadają kierowcy
Śródmieście
Mural na dziedzińcu zabytkowej kamienicy Braci Jabłkowskich
Wyjątkowy mural na historycznej kamienicy
Śródmieście
Policja zatrzymała mężczyznę
Zmienił adres dostawy, czekali tam policjanci. Kulisy oszustwa na "właściciela firmy"
Śródmieście
Policjanci znaleźli narkotyki
Nocny spacer z "towarem". 26-latek wpadł z narkotykami
Wilanów
Pożar hali koło Wołomina
Gęsty dym i zawalony dach. Spaliła się hala z tekstyliami
Okolice
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
Okolice
Zmiany w kursowaniu metra linii M2 podczas majówki
Metro w majówkę pojedzie na skróconej trasie. Zamkną dwie stacje
Bemowo
Zderzenie na S2
Zderzenie na trasie S2 i siedem kilometrów korka
Ursynów
Policja przejęła 200 par podrobionych butów
200 par podrobionych butów. 34-latka z zarzutami
Okolice
Prace na Jagiellońskiej
Od poniedziałku utrudnienia na Jagiellońskiej
Praga Północ
Marsz "Zerwijmy łańcuchy" w Warszawie
Marsz w obronie praw zwierząt i w hołdzie dla tragicznie zmarłego posła Litewki
Śródmieście
Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie
Skandaliczna nazwa pomnika smoleńskiego w mapach Google
Śródmieście
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Z Wisły wyłowiono dwa ciała
Okolice
Wypadek przy ulicy Łopuszańskiej
Karetka stoczyła się z lawety i przygniotła 40-latka do autobusu
Włochy
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Kierowca z zakazami, kolega poszukiwany
Okolice
W zderzeniu brał udział ciągnik rolniczy
Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"
Okolice
Doprowadzenie kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej PAP/Art Service
Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"
TVN24
Protest przed KPRM
"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera
Śródmieście
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Rozbój na dworcu. Groził pobiciem, zabrał pieniądze
Ochota
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
Dramatyczne sceny w autobusie, kierowca zareagował wzorowo. "Bohater"
Śródmieście
Koparka wywróciła się przy trasie S7
Koparka leżała w rowie. Operator "wyglądał, jakby spał"
Okolice
Wypadek w miejscowości Kębłowice
Wiózł kobietę w ciąży, doszło do wypadku. Oboje byli pijani
Okolice
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Nie jest duże, ale z intensywnym ruchem. Ma być bezpieczniej
Wola
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy
TVN24
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Była oskarżona o zabójstwo, sąd zmienił kwalifikację czynu
Okolice
Jechał zygzakiem i pod prąd
Jechał zygzakiem i pod prąd
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy lata zakazu minęły i już pierwszego dnia straciła prawo jazdy
Okolice
Pasaże poetek na wizualizacji
"Już nikt nie straci tu kółek od walizki". Zmieni się pasaż w sercu Warszawy
Śródmieście
Zatrzymani z dużą ilością marihuany
Kierowca zamknął się w aucie, pasażer próbował uciec. Mieli powody
Okolice
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik w piaskownicy, policja przed bramą
Magdalena Gruszczyńska, Mateusz Mżyk
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki