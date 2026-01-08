Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów

Policyjna akcja na Brzeskiej Źródło: KSP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek stołeczna policja poinformowała o dwóch zatrzymaniach osób podejrzanych o handel narkotykami na terenie Pragi Północ.

Funkcjonariusze kontrolowali m.in. podwórze, zlokalizowane przy ulicy Brzeskiej 13. "W altanie śmietnikowej znaleźli kilka foliowych woreczków, które zawierały łącznie 113 poporcjowanych zawiniątek z różnymi środkami" - informuje w komunikacie stołeczna policja. Badanie testerem wykazało, że wśród nich były heroina, amfetamina, kokaina, mefedron i marihuana.

Na tym samym podwórzu zatrzymali 24-latka. "Mężczyzna próbował uciec i wypuścił z dłoni kilka zawiniątek z folii aluminiowej. Na parapecie okna, przy którym stał, operacyjni znaleźli kilka woreczków foliowych z zawartością takich samych zawiniątek. Każdy z nich zawierał poporcjowane substancje - susz roślinny oraz biały i beżowy proszek" - podała policja.

Policjanci udali się z zatrzymanym do jego mieszkania, które przeszukali. W drewnianym pudełku, leżącym na kaloryferze znaleźli susz roślinny. 24-latek przyznał się, że to marihuana, którą posiada "na własny użytek". Funkcjonariusze zabezpieczyli telefon mężczyzny i gotówkę w kwocie 1,1 tys. złotych na poczet przyszłej kary.

24-latkowi postawiono zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Zastosowano wobec niego policyjny dozór oraz zakaz przebywania w określonych miejscach przy ulicy Brzeskiej. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci zatrzymali 24-latka Policjanci zatrzymali 24-latka Źródło: KSP Policjanci zatrzymali 24-latka Źródło: KSP Policjanci zatrzymali 24-latka Źródło: KSP Policjanci zatrzymali 24-latka Źródło: KSP

"Wpadł podczas segregowania narkotyków"

Do drugiego zatrzymania doszło w kamienicy przy ulicy Wileńskiej. W ręce policjantów trafił 44-latek. "Mężczyzna wpadł podczas segregowania narkotyków. Był tak pochłonięty swoim zajęciem, że nawet nie zauważył, kiedy podeszli do niego policjanci" - relacjonuje komenda.

Jak się później okazało w zawiniątkach były: heroina, kokaina, mefedron i amfetamina. Przy 44-latku policjanci znaleźli też gotówkę.

44-latkowi również postawiono zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

Zatrzymany 44-latek Źródło: KSP

OGLĄDAJ: TVN24 HD