Praga Północ

Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów

Policjanci zatrzymali 24-latka
Policyjna akcja na Brzeskiej
Źródło: KSP
Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, przy których znaleźli znaczne ilości narkotyków. Były to: heroina, kokaina, mefedron, amfetamina oraz marihuana.

W czwartek stołeczna policja poinformowała o dwóch zatrzymaniach osób podejrzanych o handel narkotykami na terenie Pragi Północ.

Funkcjonariusze kontrolowali m.in. podwórze, zlokalizowane przy ulicy Brzeskiej 13. "W altanie śmietnikowej znaleźli kilka foliowych woreczków, które zawierały łącznie 113 poporcjowanych zawiniątek z różnymi środkami" - informuje w komunikacie stołeczna policja. Badanie testerem wykazało, że wśród nich były heroina, amfetamina, kokaina, mefedron i marihuana.

Na tym samym podwórzu zatrzymali 24-latka. "Mężczyzna próbował uciec i wypuścił z dłoni kilka zawiniątek z folii aluminiowej. Na parapecie okna, przy którym stał, operacyjni znaleźli kilka woreczków foliowych z zawartością takich samych zawiniątek. Każdy z nich zawierał poporcjowane substancje - susz roślinny oraz biały i beżowy proszek" - podała policja.

Policjanci udali się z zatrzymanym do jego mieszkania, które przeszukali. W drewnianym pudełku, leżącym na kaloryferze znaleźli susz roślinny. 24-latek przyznał się, że to marihuana, którą posiada "na własny użytek". Funkcjonariusze zabezpieczyli telefon mężczyzny i gotówkę w kwocie 1,1 tys. złotych na poczet przyszłej kary.

24-latkowi postawiono zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Zastosowano wobec niego policyjny dozór oraz zakaz przebywania w określonych miejscach przy ulicy Brzeskiej. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

"Wpadł podczas segregowania narkotyków"

Do drugiego zatrzymania doszło w kamienicy przy ulicy Wileńskiej. W ręce policjantów trafił 44-latek. "Mężczyzna wpadł podczas segregowania narkotyków. Był tak pochłonięty swoim zajęciem, że nawet nie zauważył, kiedy podeszli do niego policjanci" - relacjonuje komenda.

Jak się później okazało w zawiniątkach były: heroina, kokaina, mefedron i amfetamina. Przy 44-latku policjanci znaleźli też gotówkę.

44-latkowi również postawiono zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

Autorka/Autor: dg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Narkotyki Policja Przestępczość w Warszawie
