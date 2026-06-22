Praga Północ Handel narkotykami w bramie. Diler i jego pomocnik zatrzymani Oprac. Katarzyna Kędra |

Transakcje narkotykowe w bramie i dwóch zatrzymanych Źródło wideo: KRP Warszawa VI Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI

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Policjanci obserwowali rejon zagłębia narkotykowego na Brzeskiej. Zidentyfikowali dilera i jego pomocnika, który miał oko na wejście do bramy i jej otoczenie. Jego zadaniem było też kierowanie potencjalnych klientów do miejsca transakcji. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Zarzuty za handel narkotykami i pomocnictwo

"Od 27-latka operacyjni zabezpieczyli telefon oraz ponad cztery tysiące złotych, od jego 19-letniego pomocnika trzy telefony komórkowe i ponad 1300 złotych. Materiały tej sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Na ich podstawie prokurator prowadzący śledztwo przedstawił zarzuty obu mężczyznom" - przekazała w komunikacie rzeczniczka północnopraskiej policji nadkomisarz Paulina Onyszko.

Policjantka zaznaczyła, że 27-latek odpowie za handel narkotykami, zaś 19-latek za pomocnictwo. Każdemu z nich grozi kara do 10 lat więzienia. Decyzją prokuratora obaj zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz przebywania pod adresem Brzeska 17A.

Policjanci zatrzymali dwie osoby Policjanci zatrzymali dwie osoby Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Policjanci zatrzymali dwie osoby Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Policjanci zatrzymali dwie osoby Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Policjanci zatrzymali dwie osoby Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Torebki z heroiną, mefedronem, suszem

"Torebki i woreczki foliowe oraz srebrne zawiniątka z suszem roślinnym, heroiną i mefedronem, zabezpieczone w trakcie kontroli podwórza i wytypowanej klatki schodowej, przy ul. Brzeskiej 17A, z udziałem przewodnika z psem służbowym, są przedmiotem odrębnego postępowania" - zastrzegła rzeczniczka.

Przy sprawie pracowali policjanci północnopraskich wydziałów operacyjno-rozpoznawczego i kryminalnego, a także dzielnicowi

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