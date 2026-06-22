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Praga Północ

Handel narkotykami w bramie. Diler i jego pomocnik zatrzymani

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Policjanci zatrzymali dwie osoby
Transakcje narkotykowe w bramie i dwóch zatrzymanych
Źródło wideo: KRP Warszawa VI
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI
W bramie przy Brzeskiej policjanci z warszawskiej Pragi Północ zatrzymali dwóch mężczyzn. Jak podali, to 27-letni diler i jego 19-letni pomocnik.

Policjanci obserwowali rejon zagłębia narkotykowego na Brzeskiej. Zidentyfikowali dilera i jego pomocnika, który miał oko na wejście do bramy i jej otoczenie. Jego zadaniem było też kierowanie potencjalnych klientów do miejsca transakcji. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. 

Zarzuty za handel narkotykami i pomocnictwo

"Od 27-latka operacyjni zabezpieczyli telefon oraz ponad cztery tysiące złotych, od jego 19-letniego pomocnika trzy telefony komórkowe i ponad 1300 złotych. Materiały tej sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Na ich podstawie prokurator prowadzący śledztwo przedstawił zarzuty obu mężczyznom" - przekazała w komunikacie rzeczniczka północnopraskiej policji nadkomisarz Paulina Onyszko.

Policjantka zaznaczyła, że 27-latek odpowie za handel narkotykami, zaś 19-latek za pomocnictwo. Każdemu z nich grozi kara do 10 lat więzienia. Decyzją prokuratora obaj zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz przebywania pod adresem Brzeska 17A. 

Policjanci zatrzymali dwie osoby
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Torebki z heroiną, mefedronem, suszem

"Torebki i woreczki foliowe oraz srebrne zawiniątka z suszem roślinnym, heroiną i mefedronem, zabezpieczone w trakcie kontroli podwórza i wytypowanej klatki schodowej, przy ul. Brzeskiej 17A, z udziałem przewodnika z psem służbowym, są przedmiotem odrębnego postępowania" - zastrzegła rzeczniczka.

Przy sprawie pracowali policjanci północnopraskich wydziałów operacyjno-rozpoznawczego i kryminalnego, a także dzielnicowi

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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