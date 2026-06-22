Handel narkotykami w bramie. Diler i jego pomocnik zatrzymani
Policjanci obserwowali rejon zagłębia narkotykowego na Brzeskiej. Zidentyfikowali dilera i jego pomocnika, który miał oko na wejście do bramy i jej otoczenie. Jego zadaniem było też kierowanie potencjalnych klientów do miejsca transakcji. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.
Zarzuty za handel narkotykami i pomocnictwo
"Od 27-latka operacyjni zabezpieczyli telefon oraz ponad cztery tysiące złotych, od jego 19-letniego pomocnika trzy telefony komórkowe i ponad 1300 złotych. Materiały tej sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Na ich podstawie prokurator prowadzący śledztwo przedstawił zarzuty obu mężczyznom" - przekazała w komunikacie rzeczniczka północnopraskiej policji nadkomisarz Paulina Onyszko.
Policjantka zaznaczyła, że 27-latek odpowie za handel narkotykami, zaś 19-latek za pomocnictwo. Każdemu z nich grozi kara do 10 lat więzienia. Decyzją prokuratora obaj zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz przebywania pod adresem Brzeska 17A.
Torebki z heroiną, mefedronem, suszem
"Torebki i woreczki foliowe oraz srebrne zawiniątka z suszem roślinnym, heroiną i mefedronem, zabezpieczone w trakcie kontroli podwórza i wytypowanej klatki schodowej, przy ul. Brzeskiej 17A, z udziałem przewodnika z psem służbowym, są przedmiotem odrębnego postępowania" - zastrzegła rzeczniczka.
Przy sprawie pracowali policjanci północnopraskich wydziałów operacyjno-rozpoznawczego i kryminalnego, a także dzielnicowi