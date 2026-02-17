Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie żyje. Jest wyrok w głośnej sprawie

|
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Motorniczy skazany za tragiczny wypadek
Źródło: tvnwarszawa.pl
Na rok i sześć miesięcy więzienia skazał we wtorek Sąd Rejonowy Warszawa Praga-Północ Roberta S., motorniczego, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku w sierpniu 2022 roku. Mężczyzna przyciął czterolatka drzwiami tramwaju i przeciągnął go wzdłuż torowiska. Dziecko zmarło.

Sędzia Katarzyna Wanat skazała Roberta S. na rok i sześć miesięcy więzienia, zakazała mu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres czterech lat i nakazała wypłacić zadośćuczynienie dla rodziców chłopca po 100 tysięcy złotych. Sędzia nie miała wątpliwości, że używanie przez motorniczego telefonu w czasie jazdy wpłynęło niekorzystnie na jego pracę.

Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze sasdsa
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Długie rozmowy telefoniczne

- Oskarżony od rana aktywnie korzystał z telefonu - zaczęła Katarzyna Wanat, po czym wyliczyła, że S. poza odbieraniem wiadomości w czasie drogi prowadził też rozmowy kolejno po 50, 40, 30 czy 20 minut.

- Kiedy drzwi tramwaju były jeszcze otwarte pani Maria (babcia chłopca - red.) znajdowała się na płycie przystanku, nie na torowisku. Kobieta starała się wyciągnąć wnuka, którego lewa nowa utknęła miedzy powłoką ostatniego schodka a drzwiami - mówiła sędzia. - Pani Maria próbowała zatrzymać pojazd, uderzając pięściami w drzwi wagonu, jednak motorniczy ruszył - dodała.

Następnie sąd przywołał zeznania świadka - kierowcy, który w momencie, gdy doszło do tragedii, mijał autem tramwaj i widział, jak kobieta próbowała wyswobodzić nogę chłopca. - Ciężar pojazdu wyrwał chłopca z rak kobiety - wskazała Wanat.

Pojazd zatrzymał się dopiero po tym, jak jeden z pasażerów zaciągnął hamulec ręczny. Przejechał w tym czasie blisko 420 metrów. Jak przypomniała sędzia, czterolatek zginął na skutek "masywnego urazu mózgowo-czaszkowego", którego doznał w wyniku wypadku.

Tramwaj był sprawny technicznie

Na sali rozpraw przypomniano, że tramwaj trzy dni przed zdarzeniem przeszedł pozytywnie badania techniczne. W chwili wypadku był sprawny, a motorniczy poruszał się ze standardową prędkością, około 50 kilometrów na godzinę. Zdaniem sądu, osoby znajdujące się na przystanku, także te które przebywały bezpośrednio w pobliżu ostatnich drzwi drugiego wagonu, były widoczne dla motorniczego.

- Półtorej sekundy - tyle Robert S. poświęcił, aby upewnić się, że bezpiecznie może ruszyć z przystanku - padło na sali sądowej.

- S. poświecił niewystarczającą ilość czasu na obserwację przystanku, bo gdyby było inaczej, to dostrzegłby, czy ruszenie tramwaju nie spowoduje niebezpieczeństwa dla pasażerów. Gdyby tylko spojrzał w lusterko dostrzegłby przytrzaśniętego Aleksandra - argumentowała Katarzyna Wanat.

Sędzia przypomniała o przepisach, jakie obowiązują motorniczych w czasie pracy. Wymieniła, że zabrania się im m.in. używania telefonu, zestawu słuchawkowego czy radia.

Poruszona została także kwestia odpowiedzialności babci czterolatka, pod której opieką dziecko znajdowało się w chwili zdarzenia. - Sąd ustalił, że zachowanie pani Marii było prawidłowe, nie przyczyniała się ona do wypadku - stwierdziła Katarzyna Wanat.

Sędzia przypomniała, że motorniczy, który pracował w zawodzie od 14 lat dwukrotnie uczestniczył w kolizjach z udziałem tramwajów.

Tragiczny wypadek, zginął czterolatek

Do wypadku doszło w połowie sierpnia 2022 roku na ulicy Jagiellońskiej, przy przystanku Batalionu Platerówek. Uczestniczył w nim tramwaj starego typu 105N, jadący w kierunku pętli na Żeraniu. Czteroletnie dziecko zostało przytrzaśnięte drzwiami, tramwaj ciągnął chłopca wzdłuż torowiska. Czterolatka nie udało się uratować. W momencie wypadku był pod opieką babci.

W skierowanym do Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ akcie oskarżenia motorniczemu zarzucono umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz przepisów instrukcji dla pracowników Tramwajów Warszawskich i nieumyślne spowodowanie wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł chłopiec. Proces w tej sprawie rozpoczął się w połowie kwietnia 2024 roku.

Oskarżony nie przyznał się do winy i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania zeznań. Na początku procesu przeprosił rodzinę zmarłego chłopca. - Jest mi bardzo przykro, że doszło do tego wypadku. Bardzo przepraszam - mówił.

W sprawie powołano siedmiu biegłych, a zeznania na sali sądowej złożyło ponad 30 świadków, w tym. m.in. babcia tragicznie zmarłego dziecka, były pracownik Tramwajów Warszawskich oraz osoby, które bezpośrednio widziały zdarzenie. 

Wyrok, który zapadł we wtorek, jest nieprawomocny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz

Redagował Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadek
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo
Wola
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Musieli działać bardzo szybko
Praga Północ
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
Okolice
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
Okolice
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z ciężarówką, zginął
Okolice
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Pomagał innej osobie, przytrzasnęły go drzwi pociągu. 17-latek w ciężkim stanie
Okolice
UW
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski
Śródmieście
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Jeździł po zamarzniętym jeziorze, zniszczył pomost ratowników. Nagranie
Okolice
Pożar w Ząbkach
Pożar na parterze bloku. 20 osób ewakuowanych, wśród poszkodowanych dziecko
Okolice
Mężczyzna uciekł przed oprawcami przez okno (zdj. ilustracyjne)
Przetrzymywali go w mieszkaniu i okradli, wyskoczył przez okno. Akt oskarżenia
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę, który zabierał napiwki z puszki
"Wybierał pieniądze z puszki na napiwki". Na celownik wziął kebabownię
Śródmieście
Policjanci pomogli zdezorientowanej seniorce
Wyszła ze szpitala, nie potrafiła wrócić do domu
Ochota
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu. Są wyniki sekcji zwłok
Okolice
Policjanci odzyskali przywłaszczone auto
Przestał płacić raty, zniknął wraz z drogim autem
Okolice
Projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Miasto wybrało wykonawcę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Mokotów
Pożar w lokomotywie pociągu PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w pociągu relacji Warszawa-Kijów. 400 osób ewakuowanych
Okolice
Zderzenie na Puławskiej
Wjazd na czerwonym świetle i zderzenie na skrzyżowaniu. Nagranie
Ursynów
Mężczyzna okazał fałszywą odznakę z napisem "Policja"
Wyciągnął "blachę", powiedział: "policja jest na miejscu". Grozi mu więzienie
Okolice
Męzczyzna przerobił kartę i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych
Zaparkował na kopercie. "Daj pani spokój, ja tu na chwilę"
Śródmieście
Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Zabrał towar, ale nie zapłacił
Bemowo
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu
Okolice
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
Okolice
Ostatnie pozwolenia na II linię metra
W nocy wskoczyli na dach pociągu. Kolejny incydent w metrze
Praga Południe
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Planował zabić osiem osób, zastanawiał się "ile zdąży zadźgać". Trzy apelacje od wyroku
Okolice
Izabela Sopalska-Rybak mówi o macierzyństwie na wózku
"Usłyszałam od lekarza, że mogę iść zważyć się do weterynarza"
Alicja Glinianowicz
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych
Śródmieście
Linia kolejowa Warszawa-Otwock
W poniedziałek zamkną skrzyżowanie w Falenicy, objazd prowadzi przez "leniwy szlaban"
Wawer
Samolot krążył nad Nowym Sączem
Lecieli do Egiptu, musieli zawrócić
Włochy
Wypadek w powiecie mińskim. Kierowca zjechał na przeciwny pas
Czołowe zderzenie na prostej drodze, jeden z kierowców pijany
Okolice
Pożar pojazdu ciężarowego z naczepą na moście Grota-Roweckiego
Ciężarówka w ogniu, policja blokowała wjazdy na most
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki