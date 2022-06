Policjanci z Pragi Północ zatrzymali mężczyznę, który zaatakował nożem swojego wujka. Pokrzywdzony zeznał, że stało się to, gdy spał. Wcześniej razem pili alkohol.

Jak podała rzeczniczka północnopraskiej policji Paulina Onyszko do zdarzenia doszło w sobotę. - Około godziny 19.25 policjanci z Wydziału wywiadowczo-patrolowego na Pradze Północ otrzymali informację o rannym mieszkańcu. Bardzo szybko zjawili się w jego mieszkaniu przy ulicy Targowej. Tam zastali 41-latka. Był on zakrwawiony, miał rany w okolicy twarzy, dłoni oraz nóg. Wymagał natychmiastowej pomocy medycznej - opisała Onyszko.

- Policjanci ustalili, że gdy mężczyzna spał, jego siostrzeniec zaatakował go nożem, potem uciekł. Ranny mężczyzna nie wiedział, co było powodem jego zachowania. Wyjaśnił jedynie, że wcześniej razem spożywali alkohol. Mężczyzna zdołał opisać policjantom wygląd 23-latka. Chwilę potem został przewieziony do szpitala - dodała.