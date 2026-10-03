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Praga Północ

Szybkim krokiem wyszedł z Bazaru Różyckiego, wzbudził podejrzenia policjantów

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31-latek został zatrzymany
31-latek został zatrzymany
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
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W okolicach Bazaru Różyckiego na warszawskiej Pradze policjanci zatrzymali 31-latka. Miał przy sobie znaczne ilości mefedronu oraz dopalaczy w formie tabletek.

Patrolujący rejon ulicy Targowej policjanci zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który szybkim krokiem wychodził z Bazaru Różyckiego. Był nerwowy. Podjęli decyzję o wylegitymowaniu go, bo podejrzewali, że może posiadać narkotyki.

Mefedron i dopalacze

"31-latek twierdził, że nie ma przy sobie rzeczy zabronionych prawem, ale podczas przeszukania policjanci w materiałowej czarnej torebce znaleźli zawiniątko z folii aluminiowej z proszkiem koloru żółtego. Mężczyzna przyznał wtedy, że to mefedron, a w plecaku ma większą ilość" - poinformowała stołaczna policja w komunikacie.

Podczas szczegółowego przeszukania, już w komendzie, policjanci znaleźli przy mężczyźnie kolejne woreczki, tym razem ze zbryloną substancją i tabletki koloru czerwonego.

Substancje odurzające znalezione przy 31-latku
Substancje odurzające znalezione przy 31-latku
Źródło zdjęcia: KSP

"Po dokładnych badaniach laboratoryjnych okazało się, że 31-latek posiadał ponad 164 gramy mefedronu oraz dopalacze w postaci czerwonych tabletek" - podała policja.

W prokuraturze mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. 31-latek został tymczasowo aresztowany.

31-latek został zatrzymany
31-latek został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KSP
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawieNarkotyki
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