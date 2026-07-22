Praga Północ Syreny zawyły po zakończeniu ćwiczeń. "Jednym z rozważanych scenariuszy jest usterka" Klaudia Kamieniarz |

Testy syren alarmowych w całej Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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We wtorek w całym kraju odbywały się ćwiczenia ALARM-26. Służby testowały funkcjonowanie systemu powiadamiania alarmowego. Zgodnie z planem w godzinach 7-19 na terenie miast i gmin mogły być emitowane modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie i odwołanie alarmu.

Mieszkańcy stolicy otrzymali we wtorek po południu powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zakończeniu ćwiczeń. Jednak wieczorem w części miasta znów rozbrzmiały syreny.

"Nieplanowane uruchomienie kilku syren"

- Doszło do nieplanowanego uruchomienia kilku syren na Pradze Północ. Badamy przyczyny tego zdarzenia. Na ten moment wykluczono włamanie do systemu - informuje Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak precyzuje, uruchamianie syren w ramach ćwiczeń zakończyło się po godzinie 13. Zapowiada, że urządzenia, których dotyczył incydent, zostaną poddane szczegółowej diagnostyce technicznej.

- Według dotychczasowych ustaleń była to jedyna tego rodzaju sytuacja odnotowana podczas ćwiczeń na terenie województwa mazowieckiego. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności oraz niepokój i dezorientację, które mogło spowodować ponowne uruchomienie syren - podkreśla rzeczniczka.

RCB nie wyklucza usterki systemu

Informację o incydencie potwierdza także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

- Dostaliśmy taką informację o uruchomieniu syren. Nie było to uruchomienie w ramach ćwiczeń. Jednym z rozważanych scenariuszy jest usterka. Jest to aktualnie badane i weryfikowane na szczeblu wojewódzkim - mówi nam Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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