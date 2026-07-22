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Praga Północ

Syreny zawyły po zakończeniu ćwiczeń. "Jednym z rozważanych scenariuszy jest usterka"

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Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych w całej Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
We wtorek wieczorem na Pradze Północ zawyły syreny alarmowe. Ich dźwięki niosły się po stolicy kilka godzin po zakończeniu ogólnopolskich ćwiczeń. Służby wojewody mazowieckiego potwierdzają, że uruchomienie systemu nie było planowane.

We wtorek w całym kraju odbywały się ćwiczenia ALARM-26. Służby testowały funkcjonowanie systemu powiadamiania alarmowego. Zgodnie z planem w godzinach 7-19 na terenie miast i gmin mogły być emitowane modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie i odwołanie alarmu.

Mieszkańcy stolicy otrzymali we wtorek po południu powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zakończeniu ćwiczeń. Jednak wieczorem w części miasta znów rozbrzmiały syreny.

"Nieplanowane uruchomienie kilku syren"

- Doszło do nieplanowanego uruchomienia kilku syren na Pradze Północ. Badamy przyczyny tego zdarzenia. Na ten moment wykluczono włamanie do systemu - informuje Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak precyzuje, uruchamianie syren w ramach ćwiczeń zakończyło się po godzinie 13. Zapowiada, że urządzenia, których dotyczył incydent, zostaną poddane szczegółowej diagnostyce technicznej.

- Według dotychczasowych ustaleń była to jedyna tego rodzaju sytuacja odnotowana podczas ćwiczeń na terenie województwa mazowieckiego. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności oraz niepokój i dezorientację, które mogło spowodować ponowne uruchomienie syren - podkreśla rzeczniczka.

RCB nie wyklucza usterki systemu

Informację o incydencie potwierdza także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

- Dostaliśmy taką informację o uruchomieniu syren. Nie było to uruchomienie w ramach ćwiczeń. Jednym z rozważanych scenariuszy jest usterka. Jest to aktualnie badane i weryfikowane na szczeblu wojewódzkim - mówi nam Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwabezpieczeństwo
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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