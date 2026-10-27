Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Akcja służb przy Moście Świętokrzyskim, znaleziono zwłoki

|
W Wiśle koło Mostu Świętokrzyskiego odnaleziono ciało
W Wiśle koło Mostu Świętokrzyskiego odnaleziono ciało
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Służby interweniowały nad Wisłą w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Odnaleziono tam zwłoki. Policja zastrzega, że tożsamość zmarłej osoby nie jest jeszcze znana.

Do interwencji policji oraz straży pożarnej doszło we wtorek przed południem po praskiej stronie Wisły. - Zwłoki zostały ujawnione przez świadka, który zgłosił to policji. Policjanci doprowadzili do tego, że znajdują się już one na brzegu, gdzie trwają czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej, prokuratora oraz technika kryminalistyki - informuje nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjantka relacjonuje, że śledczy prowadzą oględziny zwłok oraz miejsca ich ujawnienia. Będą także ustalać tożsamość zmarłej osoby. - Prokurator zdecyduje, jakie czynności identyfikacyjne należy podjąć - zapowiada.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Policja
Czytaj także:
W torbie przewoził narkotyki
W aucie przewoził 17 kilogramów narkotyków
Okolice
Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a
Tak zmienia się rondo z najsłynniejszą palmą w Polsce
Śródmieście
Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Ponad 1200 skontrolowanych kierowców, 10 było pod wpływem narkotyków
Okolice
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Dwie kolizje na trasie S2. Kierowcy utknęli w korku
Wawer
Śmierć na plebanii w Drobinie
Śmierć na plebanii. Sąd nie zgodził się na umorzenie śledztwa
Okolice
Panorama Warszawy w porannej mgle
Oszronione szyby aut i gęsta mgła. Chłodny poranek w stolicy
Śródmieście
Pracownik sklepu podejrzany o kradzież z sejfu
Zatrudnił się w sklepie, dwa dni później ukradł pieniądze z sejfu
Śródmieście
Mężczyzna ruszył z siekierą na policjantów
Ruszył z siekierą na policjantów. Nagranie
Mokotów
Ruszą dodatkowe cmentarne linie
28 linii cmentarnych na Wszystkich Świętych. Są nowości
Piotr Bakalarski
Pomnik gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego
"Genialny strateg i niezłomny żołnierz". Nowy pomnik w Warszawie
Mokotów
Wraca sprawa zniszczenia dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego
Zniszczenie dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego. Prokuratura odmówiła śledztwa
Śródmieście
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się i oparła o ekrany
Okolice
Mężczyzna wróci do swojego kraju
Przez pomyłkę dostał przelew. Tak zaczęły się problemy
Wilanów
Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
Godła wśród odpadów przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
Klaudia Kamieniarz
Kierująca wjechała w przystanek
Pomyliła gaz z hamulcem, wjechała w przystanek
Ursynów
Podejrzany w piątek trafił do polskiego aresztu
Koniec ucieczki Różowej Pantery. Podejrzany o głośny napad usłyszał zarzuty
Klaudia Ziółkowska
Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył mienie (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył
Okolice
Uszkodzona sieć trakcyjna
Kierowca ciężarówki zerwał sieć trakcyjną. Tramwaje nie kursowały
Żoliborz
W aucie przewoził zwłoki kolegi
Pijany przewoził zwłoki mężczyzny. "Wydawało mu się, że kolega zasnął"
RADOM
Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiowozu na zjeździe z autostrady
Okolice
Akcja strażników granicznych na Lotnisku Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina, mandat dla właściciela srebrnej walizki
Włochy
31-latek został zatrzymany
Wymachiwał siekierą na ulicy. Policjant rozpoznał go w autobusie
Śródmieście
Bartosz Malewski
"Usłyszałem głośne, mocne walenie w drzwi"
Wola
Kierujący wjechał do rowu
Wjechał do przydrożnego rowu, zostawił pasażerkę
Okolice
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Wpadli na gorącym uczynku. Przejęto klofedron wart 82 miliony złotych
Okolice
Warszawa Wschodnia
Remont stacji Warszawa Wschodnia. Przebudowa się opóźni
Praga Północ
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Powstał skwer, zabytkowy mur wymaga remontu. Koszt to 1,5 miliona złotych
Praga Północ
Samochód straży granicznej na płycie lotniska
Przyleciał z Mediolanu, szukali go Niemcy
Włochy
Wypadek na Alei Niepodległości
Zderzenie w Alei Niepodległości, jedno auto dachowało
Mokotów
Pies w typie amstaffa pogryzł kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
"Chciała obronić swojego pupila, sama została pogryziona"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki