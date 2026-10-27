Akcja służb przy Moście Świętokrzyskim, znaleziono zwłoki
Do interwencji policji oraz straży pożarnej doszło we wtorek przed południem po praskiej stronie Wisły. - Zwłoki zostały ujawnione przez świadka, który zgłosił to policji. Policjanci doprowadzili do tego, że znajdują się już one na brzegu, gdzie trwają czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej, prokuratora oraz technika kryminalistyki - informuje nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Policjantka relacjonuje, że śledczy prowadzą oględziny zwłok oraz miejsca ich ujawnienia. Będą także ustalać tożsamość zmarłej osoby. - Prokurator zdecyduje, jakie czynności identyfikacyjne należy podjąć - zapowiada.
Źródło: tvnwarszawa.pl