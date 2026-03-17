Praga Północ

Urzędnicy nie przyszli na sesję w sprawie praskiego parkingu. "Miasto olewa mieszkańców"

Mieszkańcy Golędzinowa są oburzeni utratą dostępu do lokalnego parkingu. Na czas modernizacji pływalni przy Namysłowskiej został on włączony do placu budowy. Sprawa była omawiana podczas nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy Praga Północ. Nie pojawili się na niej przedstawiciele stołecznego ratusza i Aktywnej Warszawy, czyli zarządcy terenu.

W lutym w związku z modernizacją ośrodka sportowego Namysłowska zamknięty został parking na około 80-100 aut. Ich właściciele płacili abonament okresowy za możliwość parkowania. Byli to zarówno mieszkańcy, jak i osoby pracujące w okolicy.

Mieszkańcy protestują przeciwko likwidacji parkingu, gdyż w okolicy zabudowanej głównie starymi kamienicami brakuje miejsc postojowych.

Na sesję zaproszeni zostali urzędnicy z Aktywnej Warszawy będącej zarządcą terenu i Zarządu Dróg Miejskich. Żaden przedstawiciel tych podmiotów nie pojawił się na sesji. ZDM wysłał informację, że teren ten nigdy nie był i nie będzie przez nich zarządzany.

Z kolei Aktywna Warszawa przesłała informację, w której wyjaśniła, że parking jest terenem prowadzenia robót budowlanych i ze względów technologicznych oraz bezpieczeństwa został włączony do placu budowy.

Dodała, że po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji powstanie nowy parking obejmujący 127 miejsc postojowych.

Radni proponowali rozwiązania problemu

- Nie pierwszy raz miasto, mówiąc wprost, olewa mieszkańców i radnych. Nikt nie przyszedł - grzmiał radny PiS Wojciech Nastula.

Radny Kamil Ciepieńko (Kocham Pragę) zaznaczył, że jest w stanie wskazać miejsca parkingowe, które można wygospodarować w okolicy, na przykład kosztem śluz rowerowych czy kontraruchu rowerowego, "z których nikt nie korzysta".

- Trzeba wypisać dokładnie punkty, gdzie chcemy, żeby były miejsca parkingowe i tyle. Jeżeli będziemy teraz prosić urzędników z urzędu miasta, gdzie tu można zrobić jakieś miejsce parkingowe, to się skończy na tym, że zlikwidują kolejne pięć, zrobią dwa gdzieś z boku i jeszcze będą kazali nam się cieszyć - powiedział.

Radny Krzysztof Michalski, szef klubu radnych Porozumienie dla Pragi/Nowa Lewica/Razem/Miasto Jest Nasze, przedstawił propozycje między innymi wydzierżawienia części terenu, na którym funkcjonuje teraz giełda, na parking społeczny z cyklicznym odnawianiem tej dzierżawy do czasu zakończenia drugiego etapu inwestycji, udostępnienia przez ZGN miejsc na parkingu na Golędzinowie.

- Wiem, że odległość dla mieszkańców rejonu Namysłowskiej do tego parkingu jest duża, ale zakładam, że też część, która korzysta ze swoich samochodów rzadziej, i jest w stanie z tego parkingu, który jest zadaszony i strzeżony, korzystać, jeżeli taka okazja by się trafiła - dodał.

Proponował również wprowadzenie na drodze biegnącej do nieruchomości Namysłowska 6B strefy płatnego parkowania.

Na terenie pływalni powstanie nowy parking

Odniósł się też do informacji o parkingu na ponad 120 miejsc, który powstanie w pierwszym etapie inwestycji.

- Część z nich oczywiście będzie dla osób odwiedzających ośrodek, klientów ośrodka, ale zakładamy, że również część mogłaby być udostępniana mieszkańcom i o tym, na jakich warunkach te miejsca będą udostępniane, należy już teraz rozmawiać - podkreślił Michalski.

Zaproponował też, żeby władze dzielnicy wystąpiły już teraz do ZDM o ponowne przeanalizowanie chłonności całego obszaru osiedli Praga II i Praga III w zakresie możliwości zwiększenia liczby miejsc w ramach strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na tym obszarze.

- Zakładamy, że są jeszcze miejsca, gdzie na przykład przez zmianę organizacji ruchu dodatkowe miejsca postojowe mogą być wytyczone - dodał.

Głos zabierali też mieszkańcy, którzy zgłaszali konieczność budowy parkingu wielopoziomowego w okolicy. Sprzeciwiali się też ustawianiu słupków blokujących w niektórych miejscach, gdzie można by parkować.

Sesja została przerwana na wniosek radnych PiS i Kocham Pragę i przeniesiona na za tydzień. Mają być wtedy zaproszeni na nią urzędnicy.

Prezydent Warszawy o utrudnieniach dla mieszkańców

O problem parkingowy mieszkańców okolic Namysłowskiej pytany był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zaznaczył, że kiedy miasto realizuje jakąś inwestycję, to z tym związane są różne utrudnienia.

- Staramy się oczywiście, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale nie jesteśmy w stanie prowadzić inwestycji bez ograniczenia poruszania się czy parkowania samochodu w najbliższej okolicy - dodał.

Modernizacja Ośrodka Namysłowska

W 50. rocznicę uruchomienia Ośrodka Namysłowska ratusz podpisał umowę na modernizację tego obiektu za 76 milionów złotych. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się w drugiej połowie 2028 roku. Pierwszym etapem będzie rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowej, w pełni wyposażonej krytej pływalni.

W nowym obiekcie znajdą się: basen sportowy o wymiarach 16x25 metrów, basen do rozgrzewki, basen rekreacyjny, trybuny dla widowni dla 89 osób, brodzik dla dzieci i zjeżdżalnie wodne.

Powstanie również strefa saun z zewnętrznym ogrodem, a także park sportów miejskich ze ścianką wspinaczkową, skateparkiem i pumptrackiem. 

