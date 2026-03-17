Prezydent Warszawy o modernizacji Ośrodka Namysłowska

W lutym w związku z modernizacją ośrodka sportowego Namysłowska zamknięty został parking na około 80-100 aut. Ich właściciele płacili abonament okresowy za możliwość parkowania. Byli to zarówno mieszkańcy, jak i osoby pracujące w okolicy.

Mieszkańcy protestują przeciwko likwidacji parkingu, gdyż w okolicy zabudowanej głównie starymi kamienicami brakuje miejsc postojowych.

Na sesję zaproszeni zostali urzędnicy z Aktywnej Warszawy będącej zarządcą terenu i Zarządu Dróg Miejskich. Żaden przedstawiciel tych podmiotów nie pojawił się na sesji. ZDM wysłał informację, że teren ten nigdy nie był i nie będzie przez nich zarządzany.

Z kolei Aktywna Warszawa przesłała informację, w której wyjaśniła, że parking jest terenem prowadzenia robót budowlanych i ze względów technologicznych oraz bezpieczeństwa został włączony do placu budowy.

Dodała, że po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji powstanie nowy parking obejmujący 127 miejsc postojowych.

Ośrodek Namysłowska po modernizacji - wizualizacja

Radni proponowali rozwiązania problemu

- Nie pierwszy raz miasto, mówiąc wprost, olewa mieszkańców i radnych. Nikt nie przyszedł - grzmiał radny PiS Wojciech Nastula.

Radny Kamil Ciepieńko (Kocham Pragę) zaznaczył, że jest w stanie wskazać miejsca parkingowe, które można wygospodarować w okolicy, na przykład kosztem śluz rowerowych czy kontraruchu rowerowego, "z których nikt nie korzysta".

- Trzeba wypisać dokładnie punkty, gdzie chcemy, żeby były miejsca parkingowe i tyle. Jeżeli będziemy teraz prosić urzędników z urzędu miasta, gdzie tu można zrobić jakieś miejsce parkingowe, to się skończy na tym, że zlikwidują kolejne pięć, zrobią dwa gdzieś z boku i jeszcze będą kazali nam się cieszyć - powiedział.

Radny Krzysztof Michalski, szef klubu radnych Porozumienie dla Pragi/Nowa Lewica/Razem/Miasto Jest Nasze, przedstawił propozycje między innymi wydzierżawienia części terenu, na którym funkcjonuje teraz giełda, na parking społeczny z cyklicznym odnawianiem tej dzierżawy do czasu zakończenia drugiego etapu inwestycji, udostępnienia przez ZGN miejsc na parkingu na Golędzinowie.

- Wiem, że odległość dla mieszkańców rejonu Namysłowskiej do tego parkingu jest duża, ale zakładam, że też część, która korzysta ze swoich samochodów rzadziej, i jest w stanie z tego parkingu, który jest zadaszony i strzeżony, korzystać, jeżeli taka okazja by się trafiła - dodał.

Proponował również wprowadzenie na drodze biegnącej do nieruchomości Namysłowska 6B strefy płatnego parkowania.

Na terenie pływalni powstanie nowy parking

Odniósł się też do informacji o parkingu na ponad 120 miejsc, który powstanie w pierwszym etapie inwestycji.

- Część z nich oczywiście będzie dla osób odwiedzających ośrodek, klientów ośrodka, ale zakładamy, że również część mogłaby być udostępniana mieszkańcom i o tym, na jakich warunkach te miejsca będą udostępniane, należy już teraz rozmawiać - podkreślił Michalski.

Zaproponował też, żeby władze dzielnicy wystąpiły już teraz do ZDM o ponowne przeanalizowanie chłonności całego obszaru osiedli Praga II i Praga III w zakresie możliwości zwiększenia liczby miejsc w ramach strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na tym obszarze.

- Zakładamy, że są jeszcze miejsca, gdzie na przykład przez zmianę organizacji ruchu dodatkowe miejsca postojowe mogą być wytyczone - dodał.

Głos zabierali też mieszkańcy, którzy zgłaszali konieczność budowy parkingu wielopoziomowego w okolicy. Sprzeciwiali się też ustawianiu słupków blokujących w niektórych miejscach, gdzie można by parkować.

Sesja została przerwana na wniosek radnych PiS i Kocham Pragę i przeniesiona na za tydzień. Mają być wtedy zaproszeni na nią urzędnicy.

Prezydent Warszawy o utrudnieniach dla mieszkańców

O problem parkingowy mieszkańców okolic Namysłowskiej pytany był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zaznaczył, że kiedy miasto realizuje jakąś inwestycję, to z tym związane są różne utrudnienia.

- Staramy się oczywiście, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale nie jesteśmy w stanie prowadzić inwestycji bez ograniczenia poruszania się czy parkowania samochodu w najbliższej okolicy - dodał.

Modernizacja Ośrodka Namysłowska

W 50. rocznicę uruchomienia Ośrodka Namysłowska ratusz podpisał umowę na modernizację tego obiektu za 76 milionów złotych. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się w drugiej połowie 2028 roku. Pierwszym etapem będzie rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowej, w pełni wyposażonej krytej pływalni.

W nowym obiekcie znajdą się: basen sportowy o wymiarach 16x25 metrów, basen do rozgrzewki, basen rekreacyjny, trybuny dla widowni dla 89 osób, brodzik dla dzieci i zjeżdżalnie wodne.

Powstanie również strefa saun z zewnętrznym ogrodem, a także park sportów miejskich ze ścianką wspinaczkową, skateparkiem i pumptrackiem.

Opracowała Klaudia Kamieniarz/b